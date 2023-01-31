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رئيس التحرير
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الكاتبة سهير عبد الحميد: أتناول الجوانب المنسية في تاريخنا.. وأخاطب القاريء العادي

الكاتبة سهير عبدالحميد
الكاتبة سهير عبدالحميد


قالت الكاتبة سهير عبدالحميد، إنّها تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بعملين؛ الأول هو سيرة ذاتية بعنوان "اغتيال قوت القلوب الدمرداشية سيدة القصر"، والعمل الثاني هو "سلسال الباشا" يتناول سيرة أمراء وأميرات الأسرة العلوية.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc، أنها تعتمد في الكتابة التاريخية على منهج محدد وهو تناول الجوانب المنسية في تاريخنا والتوجه للقارئ العادي، حيث تتناول التاريخ بأسلوب أقرب إلى الرواية.

وتابعت: "تناولت سيرة أمراء وأميرات الأسرة العلوية، لأن تاريخهم أهمل من قبل الدراسات التاريخية التي ركزت على الحكام بشكل عام، رغم أنهم كانوا فاعلين في المشهد التاريخي، لدينا أديبات عظيمات، مثل الأميرة قدرية بنت السلطان حسين كامل التي كانت أختها نحاتة رائعة، كما أن الأمير يوسف كمال أصدر موسوعة جغرافية ولدى الكونجرس الأمريكي نسخة منه".

 

اهتممن بعمل مدارس للصناعات الحرفية 

وأشارت، إلى أن بعض الأميرات اهتممن بعمل مدارس للصناعات الحرفية التراثية، ومنهم من فقد لقبه بسبب مناصرته للقضية الوطنية: "الأمراء والأميرات ظلموا وثبت عنهم صورة ذهنية سلبية بسبب الدراما".

الكاتبة سهير عبدالحميد معرض القاهرة الدولي قصواء الخلالي الكتابة التاريخية الرواية

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