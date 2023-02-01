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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الحديث عن هجوم صيني محتمل .. وفد أمريكي يزور تايوان

زعيمة تايوان
زعيمة تايوان

وصل الأدميرال المتقاعد فيليب ديفيدسون إلى تايوان كجزء من وفد مكون من ستة أعضاء من المكتب الوطني الأمريكي للبحوث الآسيوية (NBR) .. ومن المقرر أن تستقبل الوفد زعيمة تايوان تساي إنج ون.

كما سيلتقي الوفد الأمريكي بممثلين رفيعي المستوى من مجلس الأمن التايواني والإدارات الاقتصادية.. وستستمر الزيارات حتى 4 فبراير.

وتحدّث ديفيدسون، وبصفته رئيسًا للقيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ، عن هجوم صيني محتمل على تايوان بحلول عام 2027، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية.

وفي وقت سابق، خلال زيارته لليابان، قال للصحفيين إنه لا يزال متمسكًا بتوقعاته.

وقد شغل ديفيدسون منصب القائد العام للقيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ من مايو 2018 إلى أبريل 2021.

الوفد الأمريكي تايوان الهند

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