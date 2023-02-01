برئاسة غادة جبارة.. منتدى الحياة للثقافة والفنون يكرم المخرج خالد جلال

كرم منتدى الحياة للثقافة والفنون المخرج خالد جلال عن مسيرته الإبداعية الحافلة، وذلك ضمن كوكبة من النجوم وكبار المبدعين من بينهم الفنان محمود حميدة، الفنانة إلهام شاهين، الكاتب والروائي إبراهيم عبد المجيد، المخرج عمر عبد العزيز، المخرج محمد عبد العزيز.

سلمت التكريم الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون ، والرئيس الشرفي للمنتدى، بحضور لفيف من الإعلاميين والفنانين.

من جانبه قال المخرج خالد جلال، إن التكريم وسط هذه الكوكبة من المبدعين يمثل قيمة كبرى، إذ أنهم أصحاب بصمة في مجالات الثقافة والفنون المتعددة، ووجه الشكر للدكتورة غادة جبارة، على هذا التكريم وكذلك لمقرر المنتدى الأستاذ محمد عبد العليم .

وشارك المخرج خالد جلال في الجلسة الأولى للمنتدى، التى دارت حول دور الدولة والمجتمع المدني في دعم الصناعات الثقافية، مشيرا إلى دور وزارة الثقافة الكبير في التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالأنشطة الثقافية، وذلك في ضوء اهتمام وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني بهذا الملف .

كما أشاد جلال خلال مشاركته بالجلسة، بتجربة مؤسسة أولادنا برئاسة السيدة سهير عبد القادر ودورها في تنمية مواهب أبنائنا من ذوي الهمم، منوها إلى تجربة مؤسسة أفكا برئاسة الفنان محمد الغاوي، ومهرجان حكاوي المسرحي الدولي للأطفال .