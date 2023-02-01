المدير.. حكاية شارع شهير في الدقهلية .. تعرف عليها

شارع المدير بالدقهلية من أهم الشوارع حيث إن مؤسس شارع المدير هو محمد سعيد باشا مدير مديرية الدقهلية وهو مكان المحافظ الآن.

حيث ذكر الدكتور إيهاب الشربينى مؤلف كتاب" حكايات المنصورة" أن الشارع تم انشاءه منذ ‏سنة 1870 لأن منزل المدير كان على ناصية الشارع . ومكانه حاليا موجود مقر السجل التجاري بالدقهلية . ‏

وأضاف " الشربينى" كان هناك جامع في المنطقة اسمه جامع الجعفرية وقام محمد باشا سعيد وهو جد سعيد عبد الغنى الممثل والممثل أحمد سعيد عبد الغني، وجد عمدة نوسا البحر الحاج احمد عبده سعيد صاحب مصنع الطوب بنوسا البحر وله ارض وقف كتير فى نوسا البحر. :

واضاف قائلا" محمد باشا سعيد من ابناء المنصورة ، ولاتزال اسرته ومنزله في‏ قرية نوسا وانه فى عام 1900 تولى مصطفى باشا ماهر مدير الدقهلية ، و جدد الشارع وأعطاه شكله الحالي ة غير اسمه من ‏شارع المدير لشارع المدير مصطفى ماهر.. وهذا الرجل كان صديق مقرب للخديوي عباس فبعد عزل الخديوي ‏عباس غيروا اسم الشارع ليصبح اسمه شارع على باشا القريعي عضو مجلس النواب وأحد أشهر أعيان المنصورة ‏وكان له قصر امام الشارع ومنازل كتيره ولكن وعاد الشارع لاسم شارع المدير ‏.

تميز شارع المدير باتساعه مقارنة بشوارع المنصورة الضيقة جدا وقتها