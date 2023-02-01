عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المدير.. حكاية شارع شهير في الدقهلية .. تعرف عليها

الشارع قديما
الشارع قديما

شارع المدير بالدقهلية  من أهم الشوارع  حيث إن مؤسس شارع المدير هو محمد سعيد باشا مدير مديرية الدقهلية وهو مكان المحافظ الآن.
حيث ذكر الدكتور إيهاب الشربينى مؤلف كتاب" حكايات المنصورة"   أن الشارع تم انشاءه منذ ‏سنة 1870   لأن منزل المدير كان على ناصية الشارع . ومكانه حاليا موجود مقر السجل التجاري بالدقهلية . ‏
وأضاف " الشربينى"  كان هناك جامع في المنطقة اسمه جامع الجعفرية وقام محمد باشا سعيد وهو جد سعيد عبد الغنى الممثل والممثل أحمد سعيد عبد الغني، وجد عمدة نوسا البحر الحاج احمد عبده سعيد صاحب مصنع الطوب بنوسا البحر وله ارض وقف كتير فى نوسا البحر. :
واضاف قائلا" محمد باشا سعيد من ابناء المنصورة ،  ولاتزال اسرته ومنزله في‏  قرية نوسا وانه فى عام 1900   تولى مصطفى باشا ماهر مدير الدقهلية ،  و جدد الشارع وأعطاه شكله الحالي ة غير اسمه من ‏شارع المدير لشارع المدير مصطفى ماهر..  وهذا الرجل كان صديق مقرب للخديوي عباس  فبعد عزل الخديوي ‏عباس غيروا اسم الشارع ليصبح اسمه شارع على باشا القريعي عضو مجلس النواب وأحد أشهر أعيان المنصورة ‏وكان له قصر امام الشارع ومنازل كتيره ولكن وعاد الشارع لاسم   شارع المدير ‏.
تميز شارع المدير باتساعه مقارنة بشوارع المنصورة الضيقة جدا وقتها

أحمد سعيد عبد الغني عضو مجلس النواب المنصورة الدقهلية كتاب حكايات المنصوره السجل التجاري بالدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

حقك عليا يا أمي.. إبراهيم فايق يرد على هجوم مرتضى منصور

فرج عامر يفجِر مفاجأة قبل إغلاق موسم الانتقالات الشتوية

داخلنا بلوك وتجردنا من هدومنا..أقوال فتاة الـ 13 عاما: حامل بدون زواج ومبسوطة

انتقال عبد الله السعيد للزمالك.. مفاجأة في اللحظات الأخيرة

صدمة في إدارة الأهلي بسبب اختيارات كولر للاعبين..تفاصيل

مفاجأة.. سافيو اجبر كولر استبعاده من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

مفاجأة سارة لـ جماهير الأهلى بخصوص البرازيلي سافيو

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ أعمال القافلة الطبية لأهالينا في شمال سيناء

ترشيحاتنا

تحليل دقيق.. دراسة فرنسية تتمكن من كشف طريقة بناء الأهرامات |تفاصيل

أكثر السيارات مبيعاً من تويوتا في السعودية 2022

مرصد القطامية يفتح أبوابه لاستقبال الزائرين الراغبين في مشاهدة المذنب الأخضر.. اليوم

صيغة للصلاة على النبي لجلب الرزق بسرعة جدا

أم تترك رضيعها وحيدًا بالشاطئ وتذهب لشرب القهوة.. وفعل صادم من الشرطة البولاندية

استطلاع صادم يكشف موقف الأمريكيين من ترشح ترامب وبايدن للرئاسة في 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجربة ومضمونة.. 3 أطعمة تحميك من انسداد الشرايين وارتفاع ضغط الدم

تعبت من المسكنات والأدوية.. 3 حيل مجربة ومضمونة لتخفيف آلام الركبة

بجمبسيوت لافت.. نجوى كرم تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

من أول مليون و650 ألفا.. شاهد أسعار أودي A4 موديل 2023

فيديو

فرص مميزة.. 1000 وظيفة جديدة في وزارة الأوقاف | اعرف الشروط المطلوبة

الجوازة تحولت لـ جنازة.. عريس يتخلص من والد خطيبته والسبب صادم |شاهد

طقس قاسي وأمطار رعدية..انخفاض حاد في درجات الحرارة الأيام المقبلة|شاهد

قبل غلق باب القيد.. هل ينجح الأهلي في ضم موليكا| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ