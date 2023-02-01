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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبائل ليبيا تهدد بغلق حقول النفط والغاز والموانئ بشرق البلاد

صدى البلد

هدد نائب رئيس المجلس الأعلى لقبائل ليبيا السنوسي الحليق بإغلاق حقول النفط والغاز والموانئ بشرق البلاد خلال أيام بعد الاتفاق الأخير لحكومة الوحدة المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة مع إيطاليا.

وقال في مقابلة مع وكالة (سبوتنيك) الروسية، إن الإغلاق يشمل خطوط إمداد الغاز إلى إيطاليا في كامل المناطق الواقعة في سرت وفي الجنوب الشرقي للبلاد.

"غير قانوني"

ووصف الاتفاق الذي أبرمته حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها مع إيطاليا عبر شركة "إيني" للتنقيب عن الغاز في ليبيا بأنه "غير قانوني وغير شرعي".

وقال الحليق إن الاتفاق أضاع حقوق الليبيين، واعتبره "إهدارا للمال العام"، مضيفا أن الاحتقان في الشارع وصل إلى درجة غير مسبوقة.

يشار إلى أنه منذ أسابيع، يتصاعد الجدل في ليبيا بشأن إعادة توقيع عقد استثمار إنتاج غاز في حقول بحرية بين مؤسسة النفط الليبية وشركة "إيني" الإيطالية.

الجدير بالذكر أن ليبيا تؤمن جزءاً من حاجيات إيطاليا من الغاز، بينما تسعى الأخيرة إلى زيادة الكميات المصدرة من ليبيا لتعويض نقص الإمدادات الروسية.

ليبيا حقول النفط الدبيبة إيطاليا ايني

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