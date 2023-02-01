أسماء مصابى ومتوفى حادث انقلاب سيارة بطريق إدفو - مرسى علم

شهد ملف أم شلاتيت بطريق إدفو / مرسى علم شمال أسوان وقوع حادث إنقلاب سيارة مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 8 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية.

وقد ضمت قائمة المصابين فى هذا الحادث كل من أحمد عبد الله من قرية الرئيسية، والذى أصيب بغيبوبة، وياسر أسعد من مدينة إسنا، والذى أصيب بجروح وكدمات متفرقة، وأحمد جمعه من قرية كلح الصعايدة، والذى أصيب بإشتباه إرتجاج، وإسلام خليفة من الرى بالرش، والذى أصيب بجرح فى فروة الرأس.

حوادث متفرقة

كما أصيب فى الحادث كل من أسعد على، والذى أصيب بجرح قطعى فى فروة الرأس، وأيضاً بجروح أخرى متفرقة، ومحمد حامد، والذى أصيب بغيبوبة، وكذا أبو زيد محمد من قرية زقلونة، والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد أبو زيد من قرية زقلونة، والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم، بينما لقى محمد معروف مصرعه، وهو من قرية الرئيسية بإدفو.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة بطريق إدفو / مرسى علم شمال أسوان، مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 8 آخرين، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والرعاية الطبية المطلوبة، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية.