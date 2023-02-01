عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسماء مصابى ومتوفى حادث انقلاب سيارة بطريق إدفو - مرسى علم

انقلاب سيارة - ارشيفية
انقلاب سيارة - ارشيفية

شهد ملف أم شلاتيت بطريق إدفو / مرسى علم شمال أسوان وقوع حادث إنقلاب سيارة مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 8 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية. 

وقد ضمت قائمة المصابين فى هذا الحادث كل من أحمد عبد الله من قرية الرئيسية، والذى أصيب بغيبوبة، وياسر أسعد من مدينة إسنا، والذى أصيب بجروح وكدمات متفرقة، وأحمد جمعه من قرية كلح الصعايدة، والذى أصيب بإشتباه إرتجاج، وإسلام خليفة من الرى بالرش، والذى أصيب بجرح فى فروة الرأس. 

محافظ أسوان يسلم كراسي متحركة وفرن وإعانات مالية لحالات إنسانية

حياة كريمة أسوان: نسعى لتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات العامة

حوادث متفرقة 

كما أصيب فى الحادث كل من أسعد على، والذى أصيب بجرح قطعى فى فروة الرأس، وأيضاً بجروح أخرى متفرقة، ومحمد حامد، والذى أصيب بغيبوبة، وكذا أبو زيد محمد من قرية زقلونة، والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد أبو زيد من قرية زقلونة، والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم، بينما لقى محمد معروف مصرعه، وهو من قرية الرئيسية بإدفو.

 وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة بطريق إدفو / مرسى علم شمال أسوان، مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 8 آخرين، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والرعاية الطبية المطلوبة، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان حادث اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجعت أخيرا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الاربعاء

مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة بشأن اجتماع نجم زملكاوي مع الأهلي

نزل تحت 1500 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

فرج عامر يفجِر مفاجأة قبل إغلاق موسم الانتقالات الشتوية

انتقال عبد الله السعيد للزمالك.. مفاجأة في اللحظات الأخيرة

صدمة في إدارة الأهلي بسبب اختيارات كولر للاعبين..تفاصيل

حقيقة تدخل وزير الرياضة لحل أزمة قيد صفقات الزمالك بـ اتحاد الكرة

4 كلمات يفتحها الله عليك ويرزقك..رددها كل صباح

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يسلم كراسي متحركة وفرن وإعانات مالية لحالات إنسانية

ترشيحاتنا

استمرار سقوط الأمطار.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

الجملي ارتفع.. أسعار اللحوم اليوم الطازجة والمجمدة في الأسواق

وظائف .. شروط التعيين في هيئة قضايا الدولة وموعد تقديم الطلبات

أخبار الرياضة| كولر يُجهز مفاجأة غير متوقعة أمام أوكلاند سيتي.. وخالد الغندور يعلن رحيله عن قناة الزمالك

دخلنا شقة مهجورة وقلعنا الهدوم.. أقوال فتاة الـ 13 عاما:حملت بدون زواج

أخطاء شائعة في تكبيرة الإحرام تبطل الصلاة .. احترس منها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة.. طبيب يكشف حقائق مرعبة عن زيوت المطاعم والتحذير من منتجات متداولة فى الأسواق تسبب آثارا كارثية للبشرة

أغنى كلب في العالم.. يعيش بقصر فاخر ويمتلك ثروات هائلة

ابعد عنها.. وجبة خفيفة شهيرة يمكن أن تسهم في زيادة ضغط الدم

خطر على الجسم .. حقائق لا تعرفها عن الصلصة المعلبة

فيديو

فرص مميزة.. 1000 وظيفة جديدة في وزارة الأوقاف | اعرف الشروط المطلوبة

الجوازة تحولت لـ جنازة.. عريس يتخلص من والد خطيبته والسبب صادم |شاهد

طقس قاسي وأمطار رعدية..انخفاض حاد في درجات الحرارة الأيام المقبلة|شاهد

قبل غلق باب القيد.. هل ينجح الأهلي في ضم موليكا| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ