مصرع شخص وإصابة 2 فى انقلاب تروسيكل بأسوان

لقى شخص مصرعه ، وأصيب اثنين آخرين في حادث إنقلاب لمركبة تروسيكل بإدفو شمال أسوان اليوم الجمعة ، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، و تم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية .

تلقت الجهات المختصة بإدفو إخطاراً يفيد بوقوع حادث إنقلاب تروسيكل مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة شخصين آخرين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية والإسعافات الأولية ، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية لإتخاذ الإجراءات اللازمة .