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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يسلم كراسي متحركة وفرن وإعانات مالية لحالات إنسانية

محافظ أسوان اللواء
محافظ أسوان اللواء أشرف عطية

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتسليم عدد من الكراسى المتحركة والكهربائية لبعض المواطنين الذين يعانون من أمراض العجز فى الأطراف والشلل الرباعى، بالإضافة إلى فرن لإنتاج الخبز لإعانة سيدة من الغارمات على سداد الديون المتراكمة عليها. 

 

هذا فضلاً عن صرف إعانات مالية لـ 3 حالات أخرى من أجل رسم الفرحة والبسمة على وجوه هذه الحالات المختلفة وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وأيضاً الدكتور عز الصادق المنسق العام للمبادرة.

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الناس لبعضهم

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على أن هذه الحالات جاءت نتاج اللقاء الجماهيرى الأسبوعى أثناء عرض شكواها ومطالبها مباشرة أو عبر التواصل المباشر بالواتس آب الخاص بالمحافظ، أو خلال الجولات الميدانية.

 

ولفت أشرف عطية إلى أن مبادرة الناس لبعضهم أصبحت مظلة إنسانية ومجتمعية هادفة لرعاية البسطاء والأسر الأكثر احتياجا منذ إطلاقها فى مارس 2020 ، لتقديم الدعم اللازم من حيث توفير المستلزمات والأدوية والكراسى المتحركة ، بجانب تقديم الدعم المادى والنفسى لأسر ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك ضمن ما تقدمه مبادرة الرئيس السيسى " حياة كريمة " من محاور عديدة منها التمكين الإقتصادى وتقديم كافة أوجه الرعاية المتنوعة لمحدودى الدخل بما يساهم فى تحقيق التكافل الاجتماعى بمعناه الشامل بين شرائح المجتمع والوصول إلى التنمية الشاملة فى كافة المجالات الحياتية.

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حياة كريمة 

هذا وتواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنفيذ العديد من المشروعات التى تخدم أهالى قرى بحيرة ناصر، والتى تضم 12 ألف نسمة موزعين على 5 قرى حيث استمعت لجنة فنية من وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان للأهالى، وذلك بحضور أعضاء لجنة تنمية القرية.

 

ومن جانبه أكد المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة بأسوان أنه خلال جلسة الإستماع تم التأكيد أن هناك تعليمات مشددة من محافظ أسوان بضرورة رصد المطالب والمشكلات الجماهيرية أولاً بأول وإيجاد الحلول المناسبة لتلبيتها ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة"، والتى تهدف إلى تحسين الظروف المعيشة والارتقاء بمستوى الخدمات العامة بجميع القرى والنجوع المستهدفة والتى منها قرى بحيرة ناصر.

 

وأشار ناجح مصطفى إلى أنه تم التواصل والتنسيق مع مسئولى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية شكوى الأهالى، وخاصة المتعلقة بقطاعى الكهرباء والصحة، كما أوضح المهندس ناجح مصطفى بأنه تم القيام بتفقد نسب ومعدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية ضمن مبادرة "حياة كريمة".

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