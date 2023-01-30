محافظ أسوان يتابع جهود رؤساء المراكز والمدن لتنفيذ أعمال التطوير ورفع المخلفات

واصلت الوحدات المحلية جهودها لإستكمال أعمال النظافة العامة ، ورفع الإشغالات والمخلفات والتشجير والإنارة ، بجانب المتابعة الميدانية للمشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

وفى هذا الإطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتنظيم حملة مبكرة إستهدفت تنفيذ أعمال الإزالة الفورية لحالة تعدى بمساحه ١٠٠٠ م2 بقرية الفوزة ، بجانب تنظيم حملة لإزالة الإشغالات بالطريق العام بشارع السوق أسفرت عن تحرير 20 محضر ، ومصادرة 84 مضبوطات متنوعة ، بالإضافة إلى إستكمال مشروع التطوير والتجميل بالمدينة حيث يتم تسوية الشوارع الداخلية الجارى تنفيذ مشروع الغاز الطبيعى بها .

جهود المحليات

جهود وأنشطة المحليات بأسوان

كما يجرى تنفيذ أعمال تمهيد طريق مصنع سكر إدفو لتسهيل حركة سير جرارات القصب بطول ٧ كم ، علاوة على قيام الوحدة المحلية بتنفيذ أعمال النظافة اليومية بشارع الكورنيش لتهيئة الأجواء الجمالية أمام الزائرين والأفواج السياحية .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، بقيادة سيد مدنى بتنفيذ أعمال رفع الإشغالات بنطاق حى غرب ، مع رفع أحد الأشجار التى تعرضت للسقوط بشارع أبطال التحرير ، بجانب القيام بأعمال الإنارة بحى الصداقة الجديدة ، وهو الذى توازى مع متابعه مشروعات المبادرة الرئاسية بقريه غرب أسوان ، والتى من بينها مشروع الصرف الصحى ، والذى يضم محطار رفع ( 1 ، 3 ، 4 ) بنجوع المداب والفرس والبليده ، وكذا متابعة أعمال محطة المعالجة والتى جارى العمل فيها بنسبة 70 % ، مع بدء إنشاء السور الخارجى للمحطة ، كما تم المرور الميدانى لبدء العمل فى مشروع الإحلال الكلى بمدرسة عبد العظيم فضل بنجع المداب .

أنشطة متنوعة

جهود وأنشطة المحليات بأسوان

وفى نفس السياق وإستمراراً لتنفيذ أعمال مبادرة زراعة 100 مليون شجرة قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بزراعة الأشجار المخصصة بنطاقها داخل المدارس ومراكز الشباب والمواقع الخدمية ، بالإضافة إلى الشوارع والمناطق السكنية .

وكانت قد أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية فوز محافظة أسوان بنسبة تقييم 92 % ضمن 13 محافظة فائزة على مستوى الجمهورية فى مبادرة "حوافز تميز الأداء فى إدارة الإستثمار العام على المستوى المحلى" والتى أطلقتها الوزارة خلال العام المنقضى 2022 حيث يأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعدد حوافز الإستثمار.