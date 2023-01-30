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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برعاية محافظ أسوان.. بدء تنظيم دورات التخطيط الإستراتيجي والأمن القومي

إعلان تدريب
إعلان تدريب

يعلن مركز أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا ، عن بدء تنظيم دورات التخطيط الإستراتيجى والأمن القومى ، وإدارة الأزمات والتفاوض ، وصناع القرار ، بالإضافة إلى التطور التكنولوجى وأثره على الأمن القومى وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

من جانبها قالت الدكتورة غادة أبو زيد نائبة المحافظ ، إن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية المتواصلة بضرورة تكثيف الجهود المبذولة للتوسع فى تنظيم الدورات المتخصصة من أجل صقل المهارات وإكساب الخبرات وتنمية القدرات لدى الشباب والمتدربين،  بما يضمن إعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على إحداث التطوير والتنمية داخل محيط عملهم بمختلف مجالات العمل الحكومى أو العام أو المجتمعى. 

دورات تدريبية

وأشارت الدكتورة غادة أبو زيد، إلى أنه على الراغبين فى الإشتراك التقدم إلى مقر مركز محافظة أسوان للتدريب بكورنيش النيل بمبنى مجمع خدمات المحافظة (3) بالدور الثانى ، كما أنه للحجز والإشتراك يمكن الدخول على الرابط الإلكترونى (http://agct.aswan.gov.eg/Trform.aspx).

وأضافت غادة أبو زيد، أن أولوية الإشتراك بالدورات يكون بأسبقية الحجز ويتم حضور الدورات التدريبية المذكورة بالترتيب ولا يتم الإلتحاق بدورة إلا بعد ما يتثبت حضور الدورة السابقة لها ، علماً بأن القبول فى الدورة يتم بعد إعتماد الأكاديمية لقائمة المتدربين .
 

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أنشطة متنوعة 

وواصلت الوحدات المحلية جهودها لإستكمال أعمال النظافة العامة ، ورفع الإشغالات والمخلفات والتشجير والإنارة ، بجانب المتابعة الميدانية للمشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

وفى هذا الإطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتنظيم حملة مبكرة إستهدفت تنفيذ أعمال الإزالة الفورية لحالة تعدى بمساحه ١٠٠٠ م2 بقرية الفوزة ، بجانب تنظيم حملة لإزالة الإشغالات بالطريق العام بشارع السوق أسفرت عن تحرير 20 محضر ، ومصادرة 84 مضبوطات متنوعة ، بالإضافة إلى إستكمال مشروع التطوير والتجميل بالمدينة حيث يتم تسوية الشوارع الداخلية الجارى تنفيذ مشروع الغاز الطبيعى بها .

كما يجرى تنفيذ أعمال تمهيد طريق مصنع سكر إدفو لتسهيل حركة سير جرارات القصب بطول ٧ كم ، علاوة على قيام الوحدة المحلية بتنفيذ أعمال النظافة اليومية بشارع الكورنيش لتهيئة الأجواء الجمالية أمام الزائرين والأفواج السياحية .

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