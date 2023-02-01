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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شبح يلتهم التنمية.. كاتب صحفي: الزيادة السكانية تعطل الدولة عن تحقيق خططها

جمال رائف
جمال رائف

أكد جمال رائف، الكاتب الصحفي، إن الزيادة السكانية تمثل تحديًا كبيرًا في الداخل المصري، موضحًا أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يستهدف بناء أسرة مصرية قادرة على أن تكون فاعل حقيقي داخل الدولة المصرية، لأن الأسرة هي نواة المجتمع.
 

وأضاف “رائف” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” والمُذاع عبر فضائية “صدى البلد” من تقديم هند النعساني، أن الحوافز التي يضعها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مهمة للغاية، فالأسر تحتاج إلى حوافز بجانب الرقابة أيضًا على هذه الحوافز، موضحًا أن الهدف منها تخفيض معدلات النمو السكاني التي تتخطى 2.5 %.


وأشار إلى أن الزيادة السكانية تلتهم ما تقوم به الدولة من تنمية، واصفًا إياها بالشبح، معقبًا: “الدولة بتجري بشكل سريع جدًا عشان تلاحق الزيادة السكانية ببناء المدن والمدارس والمستشفيات والاقتصاد القوي”، متابعًا المجتمع عليه مسؤولية تجاه هذا الأمر من خلال الحفاظ على التنمية المستدامة.
 

وأكد أن الزيادة السكانية خطرًا كبيرًا، وعلى المواطن إدراك ذلك، لأن هذه الزيادة المتسارعة في عدد السكان سوف تعطل خطط التنمية التي تسعى إليها الدولة المصرية.

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الزيادة السكانية جمال رائف

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