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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حل وحيد لأزمة الزمالك وقيد ثلاث لاعبين قبل 48 ساعة.. تفاصيل

الزمالك
الزمالك

علق جمال السعيد خبير قيد لاعبين، على عدم قيد لاعبي الزمالك، وغلق السيستم فى تمام الساعة 12 مساء من يوم 31-1.

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 وقال إن رفع أسماء اللاعبين على السيستم لا يعنى قيد، إلا بـ موافقة من اتحاد الكرة، موضحًا: “فى ثلاث لاعبين من نادي الزمالك مسجلين على السيستم ولكن لم يقيدوا”.

طريقة حل أزمة قيد الزمالك

وأضاف خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن تسجيل اللاعب على سيستم الاتحاد، يكون بعده مراجعة، وأن الزمالك من الممكن أن يقوم بحل المشكلات ويتم قيد لاعبيه الثلاثة.

ولفت إلى أن الزمالك لديه فرصة خلال الـ 48 ساعة المقبلة، لتسديد الأموال المطلوبة منه، وبعد ذلك سيتم قيد الثلاث لاعبين.

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