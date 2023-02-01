يستعد فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، لخوض مواجهة مهمة ، عندما يواجه أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا مساء اليوم الأربعاء في الدور التمهيدي بمونديال الأندية الذي يستضيفه المغرب.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة، على ملعب طنجة بالمغرب.

ويشارك الأهلي في البطولة كونه وصيف بطل دوري أبطال إفريقيا، فيما يشارك الوداد المتوج بالأميرة السمراء بصفته البلد المضيف.

الأهلي يتحدى أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية.. الليلة

ويسعى لاعبو الأهلي في مباراة اليوم، لتقديم أداء مميز في مواجهة بطل نيوزيلندا، لحسم التأهل للدور التالي.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه، والثالثة على التوالي، ونجح في تحقيق الميدالية البروزنية 3 مرات من قبل أعوام 2006 و2020 و2021.

وتقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من: القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما يرتدي فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي الزي الأزرق بالكامل.