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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غل وافتراء.. حازم إمام يرد على تصريحات مرتضى منصور ضده

حازم إمام
حازم إمام

رد حازم إمام نجم الزمالك السابق، على تصريحات مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، ضده، وأنه تسبب في رفض قيد صفقات الأبيض الجديدة خلال الميركاتو الشتوي.

وكتب حازم إمام عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”: “طبعا كل اللي اتقال ده اي كلام وكذب كالعادة والله العظيم ولا حد كلمني”.

وتابع حازم: “ نفسي أعرف إيه كمية الغل والافتراء اللي عندك، هتموت تكره الناس فيا.. بتتبلى على الواحد وحاشر اسمي في أي حاجة نفسي مرة تقول إنك غلطت مش لازم تشيل الناس غلطاتك، حسبي الله ونعم الوكيل”.

ويمر نادي الزمالك بأزمة حاليا، حيث أُغلق باب القيد رسميًا بموسم الانتقالات الشتوية في الكرة المصرية، والذي امتد من يوم 1 يناير حتى 31 من الشهر ذاته، وشهد قيد صفقات جميع الأندية بعد قيامها بجدولة مستحقاتها، باستثناء نادي الزمالك.

وتواصل الاتحاد المصري لكرة القدم مع مسؤولي نادي الزمالك، لإبلاغهم بضرورة تسوية المستحقات المتأخرة لدى الاتحاد، قبل غلق باب القيد بشكل رسمي، لكن لم يتواصل النادي لقيد أي لاعب.

وفي اللحظات الأخيرة من يوم 31 يناير، حضر مسؤولو نادي الزمالك إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لقيد لاعبيه "ناصر منسي، أحمد بلحاج ومحمود شبانة" دون جدولة المديونية.

وقام نادي الزمالك برفع أسماء لاعبيه على نظام الانتقالات الإلكتروني، قبل الساعة 12 صباحًا موعد نهاية القيد، لكن الاتحاد المصري لكرة القدم رفض السماح بقيد اللاعبين، دون تسوية مديونية النادي.

ورغم مخاطبة نادي الزمالك لدفع الديون المستحقة لمصلحة الاتحاد المصري لكرة القدم، سواءً نقدًا أو عن طريق شيكات مقبولة الدفع، رفضت إدارة نادي الزمالك، وطلبت تسديد مبلغ ضئيل من المديونية، التي يذهب 75% من قيمتها لخزينة الضرائب الخاصة بالقيد.

لذلك أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عدم مسؤوليته عن عدم قيد لاعبي الزمالك، وأن الأمر يخص إدارة النادي فقط.

حازم امام الزمالك مرتضى منصور الاتحاد المصري لكرة القدم نادي الزمالك

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