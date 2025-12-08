بعد إجماع الأصوات في باريس.. أمل مبدي تشيد بالإنجاز الأممي للدكتور أشرف صبحي

قدمت المهندسة أمل مبدي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية ونائب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، خالص التهنئة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعد فوزه برئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) التابعة لليونسكو، وذلك بإجماع أصوات الدول الأعضاء خلال الاجتماع الرسمي الذي عُقد بمقر المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس.

وأكدت أمل مبدي أن هذا الفوز التاريخي يُعد محطة فارقة في مسيرة الرياضة المصرية، ويعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها مصر داخل المنظمات الدولية، بفضل الجهود الكبيرة والدعم غير المحدود الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف الشباب والرياضة وتمكين الدولة من لعب أدوار قيادية عالمية.

وأشادت مبدي بالثقة الدولية التي حظي بها وزير الشباب والرياضة، مؤكدة أن المنصب الأممي الجديد هو تتويج لمسيرة من العمل الاحترافي الذي أسهم في تطوير البنية الرياضية في مصر ورفع مستوى التمثيل الدولي، خاصة في القضايا المتعلقة بالشمولية والرياضة الدامجة والتنمية المستدامة.

وأضافت أن تولي الدكتور أشرف صبحي رئاسة CIGEPS، وهو أعلى منصب أممي متخصص في السياسات الرياضية داخل منظومة الأمم المتحدة، يمثل مسؤولية كبيرة وفرصة لتعزيز دور مصر العالمي في صياغة السياسات الدولية، ودعم الدول النامية، وتنمية منظومات التربية البدنية.

واختتمت أمل مبدي تصريحها بالتأكيد على ثقتها في قدرة وزير الشباب والرياضة على قيادة اللجنة الأممية بجدارة، ووضع اسم مصر في مقدمة الدول المؤثرة في ملفات الرياضة والسلام والاندماج الاجتماعي على مستوى العالم.