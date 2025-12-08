قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة ضابط بسبب تناولة مادة سامة
حركة تعيينات موسعة بالهيئات .. النيابة الإدارية ومجلس وهيئة قضايا الدولة يفتحون أبواب التعيين
الطقس الآن.. أمطار تضرب المحافظات والأرصاد تحذر المواطنين |تفاصيل
أمطار غزيرة بتلك المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الغد
محامي المجني عليهم في مقـ.تل الفنان سعيد مختار يكشف مفاجأة بشأن الواقعة.. ماذا حدث؟
مخالفات مرور مصر.. خلص كل حاجة بالموبايل
برلماني: تطوير الغزل والنسيج فرصة ذهبية لتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة عوائد الاقتصاد
لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية تجتمع لاختيار الفائز بدورة 2026
النقض لم تتسلم طعون الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025
الوطنية للانتخابات: نجدد الدعوة للمواطنين المشاركة في عملية الاقتراع
أسعار الذهب مساء اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025
رجال يد الأهلي يهزم طلائع الجيش في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد إجماع الأصوات في باريس.. أمل مبدي تشيد بالإنجاز الأممي للدكتور أشرف صبحي

أمل مبدي
أمل مبدي
محمد سمير

قدمت المهندسة أمل مبدي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية ونائب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، خالص التهنئة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعد فوزه برئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) التابعة لليونسكو، وذلك بإجماع أصوات الدول الأعضاء خلال الاجتماع الرسمي الذي عُقد بمقر المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس.

وأكدت أمل مبدي أن هذا الفوز التاريخي يُعد محطة فارقة في مسيرة الرياضة المصرية، ويعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها مصر داخل المنظمات الدولية، بفضل الجهود الكبيرة والدعم غير المحدود الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف الشباب والرياضة وتمكين الدولة من لعب أدوار قيادية عالمية.

وأشادت مبدي بالثقة الدولية التي حظي بها وزير الشباب والرياضة، مؤكدة أن المنصب الأممي الجديد هو تتويج لمسيرة من العمل الاحترافي الذي أسهم في تطوير البنية الرياضية في مصر ورفع مستوى التمثيل الدولي، خاصة في القضايا المتعلقة بالشمولية والرياضة الدامجة والتنمية المستدامة.

وأضافت أن تولي الدكتور أشرف صبحي رئاسة CIGEPS، وهو أعلى منصب أممي متخصص في السياسات الرياضية داخل منظومة الأمم المتحدة، يمثل مسؤولية كبيرة وفرصة لتعزيز دور مصر العالمي في صياغة السياسات الدولية، ودعم الدول النامية، وتنمية منظومات التربية البدنية.

واختتمت أمل مبدي تصريحها بالتأكيد على ثقتها في قدرة وزير الشباب والرياضة على قيادة اللجنة الأممية بجدارة، ووضع اسم مصر في مقدمة الدول المؤثرة في ملفات الرياضة والسلام والاندماج الاجتماعي على مستوى العالم.

أمل مبدي رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية نائب رئيس اللجنة البارالمبية أشرف صبحي برئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة CIGEPS لليونسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

الطقس الآن

الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد

تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

الدولار

رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

فتاة - أرشيفية

سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا

أرض الزمالك

مصدر بوزارة الرياضة يكشف لصدى البلد كواليس فشل عودة أرض أكتوبر للزمالك

وزير التربية والتعليم

تحرك عاجل من وزير التعليم استجابةً لمطالب معلمي الحصة

ترشيحاتنا

مجلس النواب

حقوق البرلمان: مصر أجهضت الدعاية الإسرائيلية حول معبر رفح ووضعت الحقيقة أمام العالم

حزب العدل

حزب العدل يطالب بآليات حماية مشددة لوقف "كوارث" الاعتداءات المدرسية

محمود جبر

المؤتمر: تقرير فيتش يعزز الثقة في الجنيه ويؤكد تحسن الاقتصاد المصري

بالصور

تريند TikTok الجديد… المكرونة الكريمية بدون كريمة

تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة

شبك وطعوم.. استمرار أعمال البحث عن تمساح قرية الزوامل بالشرقية

البحث عن تمساح
البحث عن تمساح
البحث عن تمساح

سر التتبيلة… كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟

كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟
كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟
كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟
الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟
الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

فيديو

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد