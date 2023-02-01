فلسطين وماليزيا تبحثان تطورات الأوضاع وانتهاكات الحكومة الإسرائيلية

بحث رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، مع رئيس مجلس النواب الماليزي داتو جوهري بن عبدل، تطورات الأوضاع الفلسطينية، وانتهاكات الحكومة الإسرائيلية، وما ترتكبه من جرائم يومية بحق الشعب الفلسطيني.



واستعرض الجانبان - خلال لقائهما اليوم /الأربعاء/ على هامش المؤتمر ال(17) لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - اعتداءات واقتحامات المستوطنين المتطرفين اليومية على الأماكن المقدسة، خاصة المسجد الأقصى الذي يأتي ضمن مخطط إسرائيلي لتهويد مدينة القدس وتغير معالمها التاريخية والدينية.



وأشاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني بعلاقة الصداقة بين البلدين، وأهمية تطويرها، وذلك لدور ماليزيا الهام ضمن جبهة دولية للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها وجرائمها وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية.



بدوره، أكد رئيس مجلس النواب الماليزي، دعم بلاده لفلسطين وعلى حق شعبها بالاستقلال وإقامة دولته المستقلة، مبديا استعداد ماليزيا للتعاون لتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات التي تدعم صمود الشعب الفلسطيني، وأكد أن فلسطين هي القضية المركزية لجميع المسلمين في العالم.