مدبولي يناشد أصحاب المشروعات بسرعة التقدم للحصول على الرخصة الذهبية

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة إلى القطاع الخاص في مصر، قائلًا إن الدولة المصرية حريصة في هذه المرحلة على تشجيعه ودعمه في ظل هذه الظروف الصعبة.

وأضاف “مدبولي” خلال كلمته بمؤتمر صحفي أذاعته فضائية “اكسترا نيوز”، أن يقدم دعوة لكل أصحاب المشروعات بأن يتقدموا للحصول على الرخص الذهبية، لافتًا إلى أن هناك لجنة مختصة بهذا الأمر داخل مجلس الوزراء تحت إشرافه المباشر تجتمع بصورة أسبوعية، مؤكدًا أن هذا يعد توجه غاية في الأهمية والفترة المقبلة ستشهد إصدار عدد أكبر من الرخص الذهبية.