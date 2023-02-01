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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أول خسائر الطقس السيء.. سقوط شجرتين كافور على طريق الإسماعيلية الزقازيق

رفع الأشجار
رفع الأشجار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، بالاستجابة الفورية لسقوط شجرتين على طريق الإسماعيلية الزقازيق بعد سقوطهما على الطريق بسبب شدة الرياح، وعلى الفور تم رفع الشجرتين وفتح الطريق مرة أخرى.

كان قد ورد بلاغان إلى الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد أحدهما بسقوط شجرة كافور بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، والبلاغ الثاني بسقوط شجرة أخرى أمام عزبة الشنواني بنطاق مركز ومدينة التل الكبير.

وفور تلقي البلاغات، تم التنسيق والتواصل مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، وبمعدات المركز لإزالتهما على الفور وإعادة فتح الطريق مرة أخرى دون خسائر بشرية أو مادية.

طريق الاسماعيلية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الوطنية للطوارئ والسلامة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة طريق الإسماعيلية الزقازيق

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