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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الكهرباء يتوجه للسنغال للمشاركة فى القمة الثانية لتمويل مشروعات البنية التحتية لإفريقيا

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء

يتوجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة إلى العاصمة السنغالية داكار للمشاركة فى القمة الثانية لتمويل مشروعات البنية التحتية لإفريقيا DFF2 والمنعقدة خلال الفترة من 2 إلى 3 فبراير فى داكار بالسنغال .

وأوضح الدكتور شاكر ، أن هذه القمة تأتى فى ضوء برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا (PIDA) على هامش أجندة الاتحاد الأفريقي 2063

وأكد الدكتور شاكر، على حرص الجميع على حوار فعال لتحديد رؤية مشتركة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية لجميع بلدان القارة الأفريقية وتحديد برامج عمل واضحة من أجل تحقيق تنمية مستدامة وشاملة .

وأكد الوزير، أن التنمية تعتمد بشكل رئيسي على البنية التحتية ، كما أنها تمثل العمود الفقري وشريان الحياة لكافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمعات المتحضرة ، وبدونها لا يمكن تحقيق أي تطور ولا ازدهار للمجتمعات.

وأضاف أن اجتماعات القمة تأتى لتبادل المعرفة والخبرات وإيجاد حلول لمواجهة التحديات المشتركة في تطوير القطاعات المستهدفة والتأكيد على أن دعم التحول الاقتصادي والتكامل الإقليمي الأفريقي له الأولوية الأولى فى القارة الأفريقية من أجل تحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وأهداف التنمية المستدامة.

وأكد على دور المؤسسات الدولية والإقليمية وشركاء التنمية في دعم المبادرات الأفريقية

كما أكد الدكتور شاكر على ضرورة مضاعفة الجهود المشتركة على جميع المستويات، لتعميق التعاون والتكامل الاقتصادي، وتحقيق التنمية والتقدم، مؤكداً علي أهمية العمل بشكل وثيق مع كل بلد أفريقي وكذلك مع الشركاء والمؤسسات الأفريقية تحت مظلة الاتحاد الأفريقي والعمل .

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