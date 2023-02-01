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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: لا نخطط حاليا لمفاوضات مع الجانب الأمريكي حول الأزمة الروسية

صدى البلد

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، عدم وجود خطط لإجراء مفاوضات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن، حول الأزمة الأوكرانية.

وقال بيسكوف، في تصريح أوردته قناة “روسيا اليوم” الإخبارية: "في الوقت الحالي لا يوجد أي مخطط لإجراء مفاوضات بين الرئيسين، بوتين وبايدن، هدفنا الرئيسي هو إكمال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وتحقيق جميع الأهداف التي وضعها بوتين".

وانطلقت العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الـ 24 من فبراير 2022. 

وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية تهدف إلى إنصاف وحماية الأشخاص الذين تعرضوا للظلم والإبادة الجماعية، في منطقة دونباس، من قبل نظام كييف، مدة 8 سنوات.

من ناحية أخرى، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الولايات المتحدة تقدم القليل من التلميحات للحوار مع روسيا بشأن معاهدة "ستارت 3"، مؤكدا في الوقت ذاته أن استمرار سريانها مهم جدا.

وقال بيسكوف: "هناك القليل من التلميحات، ولكن مهما كان الوضع حزينا في الوقت الراهن فيجب علينا الحفاظ على تلميحات ما، ونعتبر مواصلة سريان مفعول هذه المعاهدة أمرا مهما للغاية".

وأوضح أن معاهدة "ستارت3" هي في الواقع المعاهدة الوحيدة التي تبقى قابلة للحياة من الناحية الافتراضية على الأقل، وفي المجالات الأخرى نرى أن الولايات المتحدة دمرت بالفعل القاعدة القانونية في مجال الحد من الأسلحة والأمن.

وأفادت وسائل إعلام أجنبية بأن وزارة الخارجية الأمريكية وجهت إبلاغا إلى الكونجرس الأمريكي مفاده أنها تعتبر "منع" روسيا لعمليات التفتيش الأمريكية انتهاكا لمعاهدة "ستارت 3".

في سياق آخر، كشفت مصادر روسية مطلعة في مجال الصناعة، عن نجاح الخبراء في روسيا في تعديل غواصات Vityaz-D القادرة على الوصول إلى أعماق كبيرة تحت الماء، وأصبح بالامكان استخدامها لمدة أطول في أماكن عملها .

يذكر أن “Vityaz-D” هي غواصات روسية موجهة متوسطة الحجم غير مأهولة، صممت لتكون قادرة على الغوص لأعماق كبيرة جدا، وصنعت هياكلها من خلائط خاصة تحتوي على التيتانيوم، وجهزت بمعدات سونار ومعدات بصرية ورادارية متطورة تمكنها من دراسة قاع المحيطات والبحار.

كانت روسيا نشرت سابقا فيديوهات تظهر استخدام هذا النوع من الغواصات في استكشاف خندق ماريانا، أعمق نقطة تحت سطح الأرض.
 

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