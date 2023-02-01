سيدة تضع مولودها داخل سيارة الإسعاف ببني سويف

نجح مسعف وسائق بهيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف، اليوم الأربعاء، في مساعدة سيدة داخل سيارة الإسعاف أثناء عملية الولادة في طريقها إلى مستشفى بنى سويف التخصصي، وتم إنقاذها والتعامل الفوري مع الحالة وعمل الإفاقة للمولود والاطمئنان على العلامات الحيوية له.

وتلقت غرفة عمليات إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، إخطاراً يفيد بوجود سيدة في حالة وضع أثناء نقلها من وحدة إسعاف سنور بشرق النيل ببني سويف إلي أقرب مستشفى، وأثناء نقلها فى الطريق فاجأتها آلام الولادة.

وقام طاقم الإسعاف المكون من مسعود صالح، وأحمد قرني أحمد، بالتدخل لمساعدتها وإنقاذ حياة الطفل، حتى تمت عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف، واطمأن طاقم الإسعاف على الأم والمولود والعلامات الحيوية لكليهما، وتم نقلهما إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لمتابعة حالتها وحالة المولود، حيث تم وضعهما تحت الملاحظة.

ووجه أهالي الحالة الشكر إلي طاقم الإسعاف لتدخلهم وإنقاذ الحالة والمولود ونقلهما إلي المستشفي لاستكمال باقي الفحوصات.