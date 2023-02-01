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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة التضامن تعلن نتائج بحث "تكلفة التطرف والإرهاب" بمعرض الكتاب.. غدا

صدى البلد

تعلن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، غدا، الخميس، نتائج بحث "تكلفة التطرف والإرهاب في مصر في ثلاثة عقود" الذي نفذته الوزارة بالشراكة مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية على مدى 18 شهرا. 

يأتي ذلك بحضور كل من الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصري وعضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة تقييم ومراجعة المشروع البحثي، والدكتور جمال عبد الجواد، مدير برنامج السياسات العامة بالمركز المصري ومدير المشروع البحثي، وعبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمدينة الإنتاج الإعلامي، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية وأستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة القاهرة، عضو لجنة تقييم ومراجعة المشروع البحثي، وسمير مرقص المفكر السياسي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ومحرر ورئيس فريق البحث السياسي للمشروع.

يأتي البحث المقرر إعلان نتائجه غدا الخميس بجلسة نقاشية تشهدها  فعاليات الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بإجراء بحث وطني متكامل يرصد التكلفة الاقتصادية والاجتماعية التي تكبدها المجتمع بفعل موجات التطرف والإرهاب التي مرت على مصر في الثلاثة عقود الأخيرة.

واستهدف البحث تناول قضايا التطرف والإرهاب التي عانت منه مصر منذ عقود طويلة في إطار رؤية سياسية وثقافية واقتصادية واجتماعية شاملة ، تبحث في الأسباب والجذور وتمتد لتقديم استراتيجيات لمواجهة التطرف والإرهاب في إطار شراكة فاعلة بين كافة المؤسسات حيث قام البحث بقياس التكاليف الاقتصادية السياسية والاجتماعية، للارهاب ويسعي المشروع البحثي إلى معالجة الفجوة في دراسات الظاهرة الإرهابية من منظور مصري ورصد العلاقة بين الفقر "متعدد الأبعاد" والتهميش الاجتماعي من جهة، والتطرف والإرهاب من جهة أخرى. 

وأكد على قيم الدولة الحديثة والمواطنة واحترام التنوع، والتى تعد القاعدة الأساسية التي تنطلق منها المواجهة الفكرية الضروية لأفكار التشدد والتعصب ووضع استراتيجيات شاملة لمواجهة التطرف والإرهاب على أساس علمي موثق.

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