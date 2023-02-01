قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي .. اعرف ترددها

يواجه الأهلي نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية والتي تُقام بالمغرب.

ولا تُوجد أي قناة مفتوحة لنقل مباريات بطولة كأس العالم للأندية، حيث تُنقل على شبكة قنوات SSC السعودية، والرياضية المغربية.

وفاجأت قناة AEA على قمر نايل سات المتابعين، بنقلها مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية بشكل مجاني للمشاهدين.

ويُمكن استقبل القناة على تردد 11641 على قمر نايل سات، معادل ترميز V 27500

وتُشير النتيجة في الوقت الحالي لتقدم الأهلي بهدف نظيف على أوكلاند سيتي، سجله حسين الشحات.