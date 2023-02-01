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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة .. قرار مماثل في 3 دول

صدى البلد

رفعت البنوك المركزية في السعودية والإمارات والبحرين اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة، تماشياً مع قرار مجلس الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة ربع نقطة في اجتماعه، اليوم، كما كان متوقعاً، في حين قرر بنك قطر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وأقر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 %، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75%، وفقا لبيان عن البنك، حسب ما نشرت شبكة بلومبيرج.

وقرر بنك الإمارات المركزي رفع سعر الأساس 25 نقطة أساس إلى 4.65%، وذكر البنك في بيان أنه سيبقي على السعر الخاص باقتراض سيولة قصيرة الأجل لديه، من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة، عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

كما قرر بنك البحرين المركزي رفع سعر الفائدة على الودائع لأسبوع، إلى 5.5% من 5.25%، كما ارتفع سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 5.25% من 5%. وقال إن سعر الفائدة على الودائع لـ4 أسابيع، ارتفع إلى 6.25%، وارتفع سعر الإقراض إلى 6.75%.

وخالف بنك قطر المركزي الاتجاه بالإبقاء على نفس أسعار الفائدة الحالية عند مستوياتها دون تغيير، مبتعداً عن مسار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في رفع أسعار الفائدة، على الرغم من أنه يحذو في العادة حذو الاحتياطي الفيدرالي نظراً لربط عملته المحلية الريال، بالدولار الأميركي.

قال المصرف إنه يهدف لأن تكون أسعار الفائدة الحالية عند مستويات مناسبة لدعم النمو الاقتصادي. وأضاف في بيان أنه سيواصل تقييم الأوضاع الاقتصادية والأخذ في الاعتبار الجوانب التي تؤثر على الاستقرار المالي، ومراجعة سياسته النقدية عند الحاجة لمعالجة أي تغيرات في المتطلبات الاقتصادية.

بذلك، يبقي مصرف قطر المركزي على سعر فائدة الإيداع وفائدة الإقراض وإعادة الشراء عند 5% و5.5% و5.25% على التوالي.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم، سعر الفائدة القياسي بمقدار 0.25 نقطة أساس تمشيا مع توقعات السوق، عززت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 0.25 نقطة مئوية.

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