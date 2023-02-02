عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو من عشاق السي فوود.. طريقة عمل الجندوفلي

صدى البلد

قدمت الشيف مشيرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، كريقة عمل الجندوفلى.

طريقة عمل الجندوفلي..

المكونات :

نصف كيلو جندوفلي .

نصف كوب عصير ليمون .

2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم .

نصف كوب بقدونس .

كمون .

كزبرة .

شطه .

ملح .

فلفل اسود .

طريقة التحضير :

في البداية يجب غسل الجندوفلي جيداً وتركه في الماء مدة لا تقل عن ساعه حتي يبدأ أن يتفتح ويخرج كل كمية الرمال الموجودة بداخله .

قومي بغسل الجندوفلى اكثر من مرة حتى يتم تنظيفه بالكامل .

بعد ذلك قومي بتصفيته .

جهزي طاسة كبيرة على النار وقومي بوضع الزيت وأضيفي إليه الثوم المفروم .

بمجرد أن يبدأ الثوم في تغيير لونه قومي بوضع الجندوفلي مع رشه من الكمون والشطه .

أضيفي إلى خليط الجندوفلى ملعقة من البقدونس المفروم مع التقليب المستمر .

قومي بوضع رشه من الشطه والملح وفي النهاية أضيفي عصير الليمون .

قلبي كل الخليط على نار هادئه لعدة ثواني .

بعد ذلك قومي بوضع الوصفة التي قمنا بتحضيرها في بوله التقديم مع وضع رشه أخري من البقدونس وبألف هنا وشفا .

_ يمكنك التغيير في طريقة عمل الجندوفلي بنفس الوصفة عن طريق إضافة كريمة الطهي إليه في النهاية وتركة حتى يصبح القوام كريمي ناعم .

الجندوفلى طريقة عمل الجندوفلى طريقة عمل الجندوفلى بالزبدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

العاصفة بدأت.. ماذا ينتظر مصر الـ 48 ساعة المقبلة بشأن الطقس؟

رد فعل زوجة فيريرا بعد عودته لـ تدريب الزمالك

خطاب رسمي خلال ساعات | ميدو يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

يا كهربا يا بن اللاعيبة..إبراهيم فايق: الهدف الثالث فى أوكلاند سيتي يتدرس

خالد الغندور يفاجئ جمهور الأهلي بتصرّف لافت قبل مباراة كأس العالم للأندية

قرار عاجل من اللجنة الطبية الخاصة بكأس العالم بشأن ديانج وحسين الشحات

الفيفا يحسم.. تعليق صادم من خالد الغندور على أزمة قيد لاعبي الزمالك

ترشيحاتنا

مكاسب هائلة في أسهم بورصة أمريكا بعد رفع الفائدة

ما حكم العمل بتأويل الرؤى وتفسير المنامات .. وهل هناك تفسيرات شرعية؟

ارتفاع هائل في أسعار النفط بعد رفع الفائدة

بدر بنون يهنئ لاعبي الأهلي ومكالمة خاصة لكهربا| شاهد

سبب السعادة في الدارين| علي جمعة يكشف أسرار الصلاة على النبي ليلا

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2-2-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو من عشاق السي فوود.. طريقة عمل الجندوفلي

طريقة عمل كفتة البطاطس المقرمشة| من غير لحوم

ويكأننا قراء عاديين واللي هنلمحه هنمرجحه..كاتبة مصرية تثير الجدل داخل معرض الكتاب..فيديو

بعد الهجوم عليها بسبب زوجها.. 5 صور وضعت نيللى كريم فى مأزق

فيديو

ناقد رياضى يوضح.. دور سافيو في عدم انضمام سوزا البرازيلي للأهلي/ فيديو جراف

احتفلت بدوري الزمالك .. أحمد موسى يشيد بالخطيب وثلاثية الأهلي في مونديال الأندية

حريق مستشفى النور المحمدي بالمطرية.. ننشر التفاصيل الكاملة للحادث وعدد الوفيات|تغطية خاصة

محامي شيرين عبدالوهاب يكشف حقيقة انتقالها للإقامة في لبنان / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ