لو من عشاق السي فوود.. طريقة عمل الجندوفلي

قدمت الشيف مشيرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، كريقة عمل الجندوفلى.
طريقة عمل الجندوفلي..
المكونات :
نصف كيلو جندوفلي .
نصف كوب عصير ليمون .
2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم .
نصف كوب بقدونس .
كمون .
كزبرة .
شطه .
ملح .
فلفل اسود .
طريقة التحضير :
في البداية يجب غسل الجندوفلي جيداً وتركه في الماء مدة لا تقل عن ساعه حتي يبدأ أن يتفتح ويخرج كل كمية الرمال الموجودة بداخله .
قومي بغسل الجندوفلى اكثر من مرة حتى يتم تنظيفه بالكامل .
بعد ذلك قومي بتصفيته .
جهزي طاسة كبيرة على النار وقومي بوضع الزيت وأضيفي إليه الثوم المفروم .
بمجرد أن يبدأ الثوم في تغيير لونه قومي بوضع الجندوفلي مع رشه من الكمون والشطه .
أضيفي إلى خليط الجندوفلى ملعقة من البقدونس المفروم مع التقليب المستمر .
قومي بوضع رشه من الشطه والملح وفي النهاية أضيفي عصير الليمون .
قلبي كل الخليط على نار هادئه لعدة ثواني .
بعد ذلك قومي بوضع الوصفة التي قمنا بتحضيرها في بوله التقديم مع وضع رشه أخري من البقدونس وبألف هنا وشفا .
_ يمكنك التغيير في طريقة عمل الجندوفلي بنفس الوصفة عن طريق إضافة كريمة الطهي إليه في النهاية وتركة حتى يصبح القوام كريمي ناعم .