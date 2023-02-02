لو من عشاق السي فوود.. طريقة عمل الجندوفلي

قدمت الشيف مشيرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، كريقة عمل الجندوفلى.

طريقة عمل الجندوفلي..

المكونات :

نصف كيلو جندوفلي .

نصف كوب عصير ليمون .

2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم .

نصف كوب بقدونس .

كمون .

كزبرة .

شطه .

ملح .

فلفل اسود .

طريقة التحضير :

في البداية يجب غسل الجندوفلي جيداً وتركه في الماء مدة لا تقل عن ساعه حتي يبدأ أن يتفتح ويخرج كل كمية الرمال الموجودة بداخله .

قومي بغسل الجندوفلى اكثر من مرة حتى يتم تنظيفه بالكامل .

بعد ذلك قومي بتصفيته .

جهزي طاسة كبيرة على النار وقومي بوضع الزيت وأضيفي إليه الثوم المفروم .

بمجرد أن يبدأ الثوم في تغيير لونه قومي بوضع الجندوفلي مع رشه من الكمون والشطه .

أضيفي إلى خليط الجندوفلى ملعقة من البقدونس المفروم مع التقليب المستمر .

قومي بوضع رشه من الشطه والملح وفي النهاية أضيفي عصير الليمون .

قلبي كل الخليط على نار هادئه لعدة ثواني .

بعد ذلك قومي بوضع الوصفة التي قمنا بتحضيرها في بوله التقديم مع وضع رشه أخري من البقدونس وبألف هنا وشفا .

_ يمكنك التغيير في طريقة عمل الجندوفلي بنفس الوصفة عن طريق إضافة كريمة الطهي إليه في النهاية وتركة حتى يصبح القوام كريمي ناعم .