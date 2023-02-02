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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. حبس المتهمين في مقتل عامل الدليفري على الطريق الدولي بدمياط

المجنى عليه
المجنى عليه

قررت النيابة العامة في دمياط، حبس  المتهمين بقتل عامل الدليفري بدمياط أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بمقتل أحد المواطنين على الطريق الدولي بدمياط لسرقة الموتوسيكل الخاص بعمله كعامل دليفري وسرقه التليفون الخاص به ونقوده.

واقعة دمياط

تم تشكيل فريق بحث جنائي بإشراف اللواء محمد عنان، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط، ضم مباحث كفر البطيخ وكفر سعد والزرقا.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وهم “محمود. ا”، من منية النصر، و"السيد. ا"، من منية النصر، و"رحيم. ع"، من منية النصر، و"أحمد. ر"، من منية النصر، و"طه. ا"، من منية النصر، و"إبراهيم. ع"، من منية النصر.

تم عرضهم على النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، والتى أمرت بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات. 

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