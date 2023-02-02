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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزارة الصحة تدعم مستشفيات دمياط بـ ٢,٢ مليون جنيه

مستشفيات دمياط
مستشفيات دمياط

 أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن دعم وزارة الصحه لمستشفيات دمياط العام والروضة وكفر سعد والزرقا المركزى بعدد من التجهيزات الطبية بمقدار ٢,٢ مليون جنيه .
وأشار البيان أن ذلك يأتى في إطار جهود وزارة الصحة والسكان، لدعم وتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بهدف توفير سبل الرعاية للمرضى كافة في مختلف المستشفيات.
وأوضح البيان ، أنه تم توفير عدد(٤) أجهزة Dr ثابت بأقسام الاشعة بمستشفيات دمياط العام والروضة وكفر سعد والزرقا  و توريد جهاز سونار حديث logiq P7 ( 3 بروب) حيث تم تركيب وتشغبل جهاز تحميض حديث  دي آر (DR) ثابت  بقسم الأشعه بمستشفى الزرقا المركزي وجارى استكمال تركيب باقي الأجهزة بالمستشفيات حرصا على  تحسين مستوى  الخدمات الصحية ورفع كفاءه أقسام الأشعة.

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