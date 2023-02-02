رسالتي واحدة في هذا الأمر..حسام البدري يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك معه.. فيديو

كشف حسام البدري المدير الفني للأهلي ومنتخب مصر ووفاق سطيف الأسبق، حقيقة تلقيه عروضًا في أوقات سابقة لتدريب نادي الزمالك.

وقال البدري خلال استضافته مع الإعلامي أحمد شوبير بفضائية "أون تايم سبورتس" في برنامج ملعب اون: "نعم فاوضني مسؤولي الزمالك من قبل، ولكن رسالتي واحدة في هذا الأمر، أن ناديي الزمالك والأهلي لأبنائهما".

حلم العودة للأهلي..

وأضاف: "بالتأكيد حلم العودة للأهلي يراودني ولما لا، لا توجد أسباب تمنع عودتي إلى لأهلي".

وواصل عن لاعبه السابق أحمد القندوسي: "سيكون إضافة كبيرة جدًا للأهلي، لاعب منضبط جدًا وشخصية جيدة جدًا، لا يحب الخسارة ويغضب عند تراجع مستوى الفريق".

وتابع: "القندوسي يجيد اللعب في أكثر من مركز، وبالفترة الأخيرة بوفاق سطيف كنت أعاني من نقص في مركز 10 فأشركته في هذا المركز".

وأتم: "وفي بعض الأحيان يلعب في مركز 7 و8، قادر على صناعة الأهداف".