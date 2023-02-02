إضرابات عمالية ضد الغلاء تشل الحياة في بريطانيا.. أستراليا تقرر إزالة صور ملوك بريطانيا من أوراقها النقدية.. روسيا تهدد إسرائيل برد عسكري انتقامي.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية اليوم

إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة

بدء مباحثات أميركية للعودة إلى التهدئة في الأراضي الفلسطينية

كوريا الشمالية تهدد بـ "أقسى رد" ضد أي عمل عسكري أميركي

إغلاق قنصليتي ألمانيا والسويد في إسطنبول لأسباب أمنية

زيلينسكي: الوضع في شرق أوكرانيا يزداد صعوبة

إضرابات عمالية «ضد الغلاء» تشل الحياة في بريطانيا

نيكي هايلي تعتزم منافسة ترامب.. و "إعلان كبير" مرتقب





تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الخيمس، عددا من الاخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، قالت صحيفة البيان إن دولة الإمارات العربية المتحدة حافظت على المركز الأول في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، بحسب صندوق النقد العربي، وذلك نتيجة لاستحواذها على المركز الأول على مستوى المجموعة ككل في مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار.

وأضاف الصندوق، في تقرير تنافسية الاقتصادات العربية 2022، أن قطر جاءت في المركز الثاني في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، بينما حلت السعودية والكويت وعمان والبحرين في المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس على التوالي.



أبرزت صحيفة الإمارات اليوم تهنئة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مهرجان الإمارات للآداب الذي أكمل 15 عاماً من مسيرته.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي «مهرجان الإمارات للآداب يكمل اليوم 15 عاماً من الإبداع والثقافة والاحتفاء بالكتاب. نحتفي بالفعاليات الثقافية في دبي بشكل خاص.. لأنها تعكس عمق الإنسان في مجتمعنا»، وأضاف سموه «الثقافة هي دليل الحضارة.. ولا تكتمل حياتنا بغير اكتفاء اقتصادي وعمق ثقافي وتماسك اجتماعي».

عربيا إقليميا، أفادت صحيفة الإمارات اليوم بمطالبة المطارنة الموارنة في لبنان، أمس، بمتابعة التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، محذرين من تزايد اعتداءات تصطبغ بطابع فئوي أو طائفي في البلاد.

وقال المطارنة، في بيان أصدروه بعد اجتماعهم الشهري أمس، إنهم يتابعون بذهول وأسف شديدين الصراع المحتدم في السلك القضائي، والذي يهدد بتعطيل سير العدالة ولاسيما في ما يتعلق بكشف حقيقة تفجير مرفأ بيروت.



قالت صحيفة الاتحاد إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن منظومة القبّة الحديدية للدفاع الجوّي اعترضت، اليوم الأربعاء، صاروخاً أُطلق من قطاع غزة.

وجاء الإعلان غداة انتهاء جولة قام بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى المنطقة وشملت كلاً من مصر وإسرائيل والضفة الغربية المحتلة، وخلال جولته حضّ بلينكن الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على خفض التصعيد.

وأوضحت صحيفة الخليج اعلان مسؤول فلسطيني، الخميس، بدء مباحثات أميركية مع الجانبين الفلسطيني الإسرائيلي لوقف حالة التدهور والعودة إلى التهدئة في الأراضي الفلسطينية، فيما شددت المملكة العربية السعودية على ضرورة إحياء عملية السلام الفلسطينية - الإسرائيلية، داعية المجتمع الدولي إلى وقف «الاعتداءات الإسرائيلية».وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن المباحثات الأميركية تستهدف «وقف حالة التدهور والعودة إلى تهدئة ملموسة بإطار زمني محدد، ومن ثم يتم تقييم الموقف للعمل على فتح أفق سياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي».



وأشارت صحيفة البيان إلى اعلان وزارتا الخارجية الألمانية والسويدية إغلاق قنصليتي بلادهما في إسطنبول أمس، بسبب التهديد المتزايد بوقوع هجوم في أكبر مدينة تركية.

وحذرت ألمانيا مواطنيها في إسطنبول من أن خطر وقوع هجوم مرتفع بشكل خاص في منطقة بيوغلو بوسط المدينة وحول ميدان تقسيم المزدحم.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن خطوة إغلاق القنصلية جاءت بعد تقييم السلطات الأمنية، وحثت المواطنين على توخي الحذر بشكل خاص وتجنّب الحشود.

دوليا، لفتت صحيفة الإمارات اليوم إلى تهديد روسيا إسرائيل برد عسكري انتقامي، أمس، في حال تسليمها أسلحة إلى أوكرانيا، بعدما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه «يدرس هذا الأمر». وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا «في ما يتعلق بتسليم أسلحة لأوكرانيا، نحن لا نصنّف الدول بحسب الجغرافيا. نحن نقول إن كل الدول التي تسلّم أسلحة يجب أن تفهم أننا سنعتبر هذه الأسلحة أهدافاً مشروعة للقوات الروسية».



أفادت صحيفة الخليج بتصريح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تقييم عسكري من كييف، بأن الوضع على الخطوط الأمامية في شرق البلاد يزداد صعوبة مع تكثيف القوات الروسية هجومها.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور "لوحظت زيادة مؤكدة في العمليات الهجومية على الجبهة في شرق بلادنا. أصبح الوضع أصعب".

وأشارت الصحيفة إلى هجوم الجيش الروسي على قوافل للقوات الأوكرانية على الطريق السريع المؤدي إلى باخموت من بلدة تشاسوف يار، ما يعني أنه بات على بعد خطوة من إحكام الطوق على المدينة المحورية، كما دمّر زورقي إنزال أوكرانيين في خيرسون وورشات لإنتاج الذخيرة في سومي، وقتل 285 جندياً أوكرانياً.



قالت صحيفة الاتحاد إن المصرف المركزي البريطاني قد أعلن اليوم، الخميس، أن صور ملوك بريطانيا ستختفي من الأوراق النقدية في أستراليا التي ستحمل فئة الخمسة دولارات منها رسوما تكرم ثقافة السكان الأصليين.

ويعني قرار عدم وضع صورة الملك تشارلز الثالث على العملة الورقية من فئة الخمسة دولارات أن الأوراق النقدية الأسترالية لن تحمل تدريجيا صورة أي عاهل بريطاني. لكن البنك المركزي لم يذكر أي تفاصيل بشأن صورة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية التي تظهر على بعض العملات المعدنية المتداولة.



قالت صحيفة الإمارات اليوم إن السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، ألمحت إلى قرب إطلاق حملتها للانتخابات الرئاسية لعام 2024 مع تصريحها عن "إعلان كبير" مرتقب لها، ما يجعلها أول منافسة لدونالد ترامب على بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري. وكانت هايلي قد اشارت إلى احتمال ترشحها منذ أسابيع بنشرها مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يعلن أن أمريكا مستعدة لقيادة من "جيل جديد".



أوضحت صحيفة البيان اعلان السلطات الأوكرانية، أمس، مقتل شخصين على الأقل من جراء سقوط صاروخ روسي على مبنى سكني في مدينة كراماتورسك شرقي البلاد.

وقال حاكم المنطقة بافلو كيريلينكو: «قبل ساعتين، قصف الروس بناية سكنية في وسط المدينة بصاروخ دمرها كلياً». وأضاف: «قتيلان على الأقل وسبعة جرحى، هذه حصيلة قصف كراماتورسك».



أشارت صحيفة الإمارات اليوم إلى انضمام ما يقدر بنصف مليون عامل لإضراب صناعي شل الحياة في بريطانيا، حيث أغلقت آلاف المدارس، وأصيبت خدمات القطارات بالشلل مع توقعات بحدوث تأخيرات في المطارات، فيما تبدو مقدمات لأكبر إضراب صناعي تشهده بريطانيا منذ أكثر من عقد، حيث تصعد النقابات الضغط على الحكومة للمطالبة بتحسين الأجور، وسط أزمة غلاء المعيشة.

وقدر اتحاد النقابات العمالية (تي يو سي)، أن قرابة نصف مليون عامل، بينهم معلمون وموظفون بالجامعات وموظفون مدنيون ومسؤولو حدود وسائقو قطارات وحافلات، أضربوا عن العمل في جميع أنحاء البلاد.



وذكرت صحيفة الاتحاد أن كوريا الشمالية توعدت اليوم الخميس بـ "أقسى رد" على أي عمل عسكري أميركي بعد حديث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مؤخرا عن نشر المزيد من الأصول الاستراتيجية في شبه الجزيرة الكورية لضمان التزامها الأمني.

وجاء تحذير كوريا الشمالية في الوقت الذي زار فيه وزير الدفاع الأميركي سول في وقت سابق من هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي وقال إنه سيكون هناك المزيد من عمليات نشر الأصول العسكرية المتقدمة التي تشمل طائرات (إف22-) و(إف35-) لردع "التهديدات" العسكرية المتطورة لكوريا الشمالية



أشارت صحيفة البيان إلى اعلان الولايات المتحدة والفلبين يوم الخميس عن خطط لتوسيع الوجود العسكري الأمريكي في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا، مع السماح للولايات المتحدة بالتواجد في أربع قواعد عسكرية أخرى في إطار سعيهما لردع الإجراءات الصينية العدوانية المتزايدة تجاه تايوان وفي بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وتم التوصل إلى الاتفاق خلال زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى البلاد لإجراء محادثات حول نشر القوات والأسلحة الأمريكية في المزيد من قواعد الجيش الفلبيني.