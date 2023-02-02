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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف مواصفات أرخص موبايل قادم من سامسونج

تسريبات تكشف مواصفات
تسريبات تكشف مواصفات أرخص موبايل قادم من سامسونج

أطلقت شركة سامسونج  الكورية الجنوبية أحدث هاتف لها من الفئة المتوسطة وهو هاتف Samsung Galaxy A14 5G، و يوفر الهاتف ميزات رائعة بالإضافة إلى اتصال بشبكات الجيل الخامس 5G . ومع ذلك ، إذا كنت لا تهتم بشبكة 5G ، فتستعد الشركة قريبًا إصدار 4G من الهاتف الذكي. 

 

وفقًا لتقرير من Winfuture ، فإن Galaxy A14 4G سيكون في الغالب نفس توأمه من الإصدار 5G مع بعض الاختلافات في المواصفات، على سبيل المثال ، سيعمل الهاتف الذكي بمعالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية نوع Helio G80 ثماني النواة بدلاً من Exynos 1330 الموجود في Galaxy A14 5G.

 

سيتم إقران المعالج بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64/128 جيجا بايت ، والتي يمكن توسيعها حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD.

 

  وسيأتي هاتف سامسونج Galaxy A14 الجديد بشاشة نوع LCD قائمة على PLS بقياس 6.6 بوصة، ودقة 2408 × 1080 بكسل ، ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية، وذروة سطوع 480 شمعة.

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في قسم الكاميرا الخلفية ، توجد كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا ultrawide بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة F / 2.4 ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابكسل. 

 

و يزن هاتف سامسونج Galaxy A14 4G حوالي 201 جرامًا، ويعمل ببطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن 10 وات.  

 

وتشمل الميزات الأخرى مكبري صوت استريو مع دعم Dolby Atmos ، ومقبس سماعة رأس ، ودعم AC WiFi مزدوج النطاق ، و NFC ، و Bluetooth 5.2.

 

من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف الذكي في أوروبا في نهاية شهر مارس وسيكون متاحًا للشراء بسعر يبدأ من حوالي 200 يورو (أي ما يعادل 6600 جنيه مصري تقريبا ).

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