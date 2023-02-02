"الناشرين المصريين": كتب بالتقسيط بمعرض الكتاب لأكبر تظاهرة ثقافية بالعالم

قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب أكد على أن الشباب مازال يقبل على الكتب الورقية، مشيدًا بالندوات والفعاليات الثقافية التي تنظم على هامش الدورة الرابعة والخمسين من المعرض.

وأضاف “عبده”، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، أنّ المعرض يشهد نوعا من السياحة الثقافية، عندما يتم تنظيم رحلات من الأقاليم والجامعات والمدارس، كما يشارك في المعرض عددا كبيرا من دول العالم.

وتابع رئيس اتحاد الناشرين المصريين، «لأول مرة في المنطقة العربية يدخل الكتاب ضمن دورة التقسيط، وفكرنا في المشكلة وهي الطاقة السلبية التي تم تصديرها قبل المعرض بفترة، واتفقت مع رئيس بنك مصر على أن يدخل الكتاب في دورة التقسيط من خلال فيزا كارت، والتقسيط على 12 شهر دون أي فوائد، وهو ما سيساعد على زيادة المبيعات، ولن تقتصر هذه التجربة على المعرض فقط، لكن كل ناشر لديه سلسلة مكتبات مث المؤسسات الصحفية والهيئات الحكومية والقطاع الخاص ستستمر معه هذه المبادرة طوال العام من أجل تشجيع والتيسير على القارئ».

وأوضح أن معرض القاهرة الدولي للكتاب أكبر تظاهرة ثقافية تقدم الكتاب العربي على مستوى العالم من حيث عدد الزوار والمشاركين وفترة المعرض، إذ إن فترة المعرض هي الأكبر على مستوى العالم بواقع أسبوعين: «النجاح يرجع إلى عدة عوامل، حيث يطلع القارئ على أحدث الإصدارات، كما أن الفعاليات الثقافية لم تؤثر بالسلب على معدلات شراء الكتب».

وكشف عن أن الرغبة في القراءة مازالت موجودة، أي أن الكتاب الورقي ما زال موجودا وعليه طلب كبير، رغم ما يمر به العالم من أزمات شديدة.

