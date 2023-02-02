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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بينهم كهربا.. 6 لاعبين جدد في قائمة الأهلي الأفريقية

صدى البلد

قيد النادي الأهلي، 6 لاعبين في قائمة الفريق الأفريقية قبل غلق باب فترة القيد الثانية بساعات، لدعم المارد الأحمر في البطولة الأفريقية التي يسعى للفوز بها خلال النسخة الحالية بعد خسارتها في النسخة الماضية أمام فريق الوداد المغربي بهدفين نظيفين.

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الأهلي يقيد كهربا وكريم الدبيس والرباعي الجديد

وقيد النادي الأهلي، محمود كهربا لاعب الفريق، والذي كان تم قيده في القائمة المحلية فقط مطلع الموسم الجاري، بعد صدور قرار بإيقافه على خلفية أزمته مع نادي الزمالك، كما قيد النادي الأهلي الثلاثي الجديد محمد الضاوي كريستو ومروان عطية وخالد عبد الفتاح.

وأيضا كريم الدبيس لاعب الفريق الشاب الذي تم التعاقد معه مؤخرًا من نادي وادي دجلة، ضمن القائمة الأفريقية، بناءً على رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر.

وكان الأهلي قيد أيضا الجزائري أحمد القندوسي الذي تم التعاقد معه مؤخرًا في القائمتين المحلية والأفريقية، بعد أن نجح مسئولو القلعة الحمرء في خطف اللاعب بعد دخول أكثر من نادِ في مفاوضات معه.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني، يوم 18 فبراير الجاري، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية، التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء، على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية.

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