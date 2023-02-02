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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مرور مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية يفاجئ مستشفى بنها

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام الدكتور جمال سلامه مدير عام فرع القليوبية للتأمين الصحى يرافقه الدكتور محمد مصطفى مدير الشئون الطبية بالفرع والدكتور ناير ناجى مدير المكتب الفنى بفرع القليوبية وبحضورالدكتور محمد كساب مدير المستشفى بالمرور على مستشفى بنها للتأمين الصحى لتفقد حركة سير العمل .

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حيث تفقد مدير التأمين الصحى بالقليوبية خلال المرور الاقسام العلاجية والرعاية المركزه والحضانة وشدد على توفير المستلزمات والالتزام بالنوبتجيات والتواجد المستمر والمنتظم بالاستقبال والاقسام العلاجية ومعمل المستشفى وقسم الاشعة والالتزام بالتسجيل بالملفات الطبية وتدوين كل شيئ يخص المريض بداية من دخول المستشفى حتى خروج المريض حرصا على تقديم افضل جودة لمرضى التأمين الصحى والمنطقة.
في سياق متصل طالب مرضى الامراض المزمنة بتسهيل اعمال صرفهم للعلاج الشهرى والعرض على الاستشارى والأرشيف وصرف الأدوية من الصيدلية الخاصة بالتكرار مؤكدين انهم يعانون الأمرين فى صرف العلاج الشهرى حيث ان الصيدلية يتم التعامل من خلال شباك واحد فقط والمعاملة صعبة للغاية مع القائمين على الصرف ومعاناتهم فى الوقوف فى طوابير خلال ختم البطاقة بالأرشيف .
كما طالب المتعاملين مع التأمين الصحى بالأهتمام بمحيط المستشفى الذى تحول الى سوق عشوائي .

القليوبية الرعاية المركزة الأمراض المزمنة حياة كريمة التأمين الصحي

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