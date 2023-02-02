تخفيض 50% من أسعار مجموعات الدعم في المدارس لهؤلاء الطلاب فقط

قرر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تخفيض 50% من أسعار مجموعات الدعم لكل من أبناء العاملين في التربية والتعليم والشهداء والأيتام والمصابين بالعجز، وذلك بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

وبدأ، منذ قليل، مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع عدد من الصحفيين، حيث أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عددا من القرارات الهامة عن المنظومة التعليمية.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنه سوف يضع آليات لجذب الطلاب للمدارس، وذلك من خلال اجتماع فيديو كونفرانس مع مديري المديريات الأسبوع المقبل.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سوف يعلن عن جميع التفاصيل الخاصة بالعمل الميداني في الفصل الدراسي الثاني، بالإضافة إلى مناقشة جميع العديد عن الصيانة المدرسية وغيرها.

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن إطلاق مسابقة جديدة تحت عنوان “الإدارة التعليمية المتميزة” وكذلك “المدرسة المتميزة”، وسوف يتم اختبارها بناءً على عدة آليات، منها البنية التحتية وأساليب التدريس وغيرها.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن معلمي مسابقة الـ30ألف معلم سوف يتم إعلامهم بنتائجها، وكل المعلمين سوف يحصلون على تدريب في الجامعة ويتسلمون العمل مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن أي معلمين من سكان القاهرة سوف يكونون في مدارس في القاهرة لتقليل الاغتراب.