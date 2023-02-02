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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الخطيب يشكر الجماهير المغربية على مساندة الأهلي في مونديال الأندية

صدى البلد

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، نيابة عن نفسه ومجلس إدارة  الأهلي، الشكر والتحية للأشقاء في المغرب على الاستقبال وكرم الضيافة، ومساندة فريق الأهلي أمس في أولى مباريات مونديال الأندية.
وأشار إلى تقديره البالغ لهذا الموقف من الجماهير المغربية الشقيقة وخاصة التي تواجدت في ملعب المباراة، وساندت لاعبي الأهلي وجهازهم الفني.

 كما وجه رئيس النادي الشكر إلى فوزي لقجع، رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، والذي حرص على زيارة البعثة في فندق الإقامة، ودعم الفريق ولاعبيه قبل المواجهة مع أوكلاند سيتي. 

وتمنّى رئيس الأهلي النجاح والتوفيق لدولة المغرب الشقيقة في تقديم بطولة تليق بتاريخها العريق وجماهيرها العاشقة لكرة القدم.

محمود الخطيب فريق الاهلي مجلس إدارة الأهلي مونديال الأندية الجماهير المغربية فوزي لقجع

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