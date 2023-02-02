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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحويل مراكز طب الأسرة بسيناء إلى مستشفيات إصابات وطوارئ

مستشفى العريش العام
مستشفى العريش العام

تستعد  مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، لاقامة عدد من المنشأت  الصحية بالقري وذلك بتحويل الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة الي مستشفيات  إصابات وطواريء لخدمة أهالي المحافظة، وتطوير القطاع الصحي بشمال سيناء.


ويأتي ذلك في إطار توجيهات  اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة المحافظ،  للحث على تنفيذ مشاريع الخطة الاستثمارية بتطوير القطاع الصحي، تحت رعاية وبناء على تعليمات وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور طارق محمد كامل شوكه  وكيل وزارة الصحة.

ويهدف ذلك من أجل سرعة تقديم الاسعافات الاولية، والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ،وتوفير الأدوية العلاجية المناسبة. 

 

قرية بغداد 

 

حيث تم  استلام موقع مركز طب الأسرة في قرية بغداد بوسط سيناء للبدء في مشروع إنشاء مستشفى إصابات وطوارئ بسعة 40 سريرا، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي  ٢٠٢٢م/٢٠٢٣م. ، 
 

كما تم تسليم موقع مركز طب الأسرة بمركز بئر العبد للبدء في تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى إصابات وطوارئ بسعة 42 سريرا، وذلك ضمن مشاريع الخطة الاستثمارية للعام  الحالي.
 

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