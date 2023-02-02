وزير الطيران يشيد بكفاءة الكوادر البشرية في مصر للطيران

أكد الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني أن قطاع الطيران المدني يزخر بالكفاءات والكوادر البشرية المتميزة.

جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة نقاشية بورشة العمل لدراسة تطوير الهندسة المالية للشركة القابضة لمصر للطيران.

وأعرب وزير الطيران، عن تقديره وسعادته بالمناقشات البناءة التي دارت خلال ورشة العمل المُشكلة برئاسة لؤى أمين المستشار المالى لوزير الطيران، مشيراً إلى وجود كفاءات عالية الخبرة بالشركة الوطنية تبشر بمستقبل مشرق ملئ بالطموحات والأفكار المثمرة التي تسهم في الإرتقاء والنهوض بصناعة الطيران المدني المصري .