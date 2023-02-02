سقوط 7 أعمدة إنارة.. "التنمية المحلية" تكشف الاستعدادات لتقلبات الجو

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك غرفة عمليات بالوزارة مرتبطة بـ جميع المحافظات، وأن الأمطار يتم تصريفها فى الحال حتى لا تحدث أى مشكلات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولي، أن المحافظات التى حدثت بها أمطار كثيرة خلال الساعات الماضية هي "الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ، ودمياط والدقهلية، وبورسعيد والبحيرة".

ولفت إلى أن شركات مياه الشرب والعاملين بالمحافظات قاموا بسحب المياه بصورة سريعة، وأن هناك غلق لـ ميناء البرلس بكفر الشيخ، وميناء العريش البحري بشمال سيناء بسبب الرياح.

وأوضح أن الطقس خلال الأمس لم يكن مستقر، وتسبب فى سقوط 5 أعمدة إنارة على طريق الساحلي الدولي فيي شمال سيناء وتم الإصلاح، كما سقط 2 عمود فى كفر الشيخ، وهناك سقوط لـ الأشجار.

وأوضح أن الوزارة على استعداد تام للتعامل مع أى مشكلة ناتجة عن التغيرات الجوية.