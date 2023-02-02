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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

احذر| الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة الجو الأحد المقبل

أمطار
أمطار

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـ الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد يوم الأحد المقبل ستشهد انخفاضات فى درجات الحرارة ورياحا، وأمطارا شديدة، محذرة سكان الإسكندرية من شدة الأمطار.

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 وأوضحت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد ومنة الشرقاوي، أن البلاد تشهد اليوم تحسنا نسبيا في الأحوال الجوية بعد ذروة عدم الاستقرار التي شهدتها أمس، الأربعاء، والأتربة وسقوط الأمطار على أغلب مناطق الجمهورية، لافتةً إلى أنه مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة اليوم على شمال البلاد، والتي ستحجب جزءًا من أشعة الشمس، سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري، وقد تمتد الأمطار خفيفةً إلى بعض محافظات جنوب الوجه البحري.

وقالت إنّ اليوم سيشهد بداية هدوء سرعات الرياح على أغلب مناطق الجمهورية، عدا السواحل الشمالية للبلاد وبعض المناطق في سيناء، مشيرةً إلى أن مجمل أمطار اليوم غير مؤثر تماما على أعمال الأنشطة اليومية. 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم لن يشهد أتربة ورمالا مثارة، ولكن هناك نشاط رياح على السواحل الغربية، وهو ما يجعلنا نشعر بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس، كما أن مصادر الكتل الهوائية معظمها قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، مع وجود امتداد منخفض جوي غير متعمق في طبقات الجو العليا، وبالتالي فإن هناك تكاثرا للسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ستحجب جزءًا من أشعة الشمس وتساعدنا على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.
 

 

الهيئة العامة للأرصاد الأرصاد الأرصاد الجوية الامطار درجات الحرارة

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