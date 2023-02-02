إبراهيم فايق: الأهلي استحق الفوز على أوكلاند سيتي وأوجه التحية لـ كولر

قال الإعلامي إبراهيم فايق أن النادي الأهلي قدم مباراة كبيرة وعظيمة أمام أوكلاند سيتي النيوزلندي ضمن مباريات كأس العالم للأندية أمس ، واستحق الفوز بجدارة واستحقاق، وكان هناك استعداد جيد للمباراة.

وقال إبراهيم فايق عبر برنامجه الإذاعي: "في الملعب وأنت سايق" على إذاعة ميجا إف إم: “ظهور الأهلي كان مميز ومشرف للغاية أمام نظيره أوكلاند سيتي النيوزلندي ، وحتي فى ظل وجود فارق بين الفريقين في المستوي، ولكن كان هناك رغبة كبيرة من المارد الأحمر لتحقيق الفوز بنتيجة جدة”.

رسالة لـ كولر

وأضاف: “أرغب فى توجيه التحية لـ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على العمل الذي ظهر على مستوي الفريق خلال مباراة أوكلاند سيتي النيوزلندي”.

وتابع: “أحب المدير الفني الذي يعمل بجدية ويظهر شغله فى الملعب ، وهو ما حدث من مارسيل كولر أمس”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق الفوز أمس على نظيره أوكلاند سيتي النيوزلندي ضمن مباريات كأس العالم للأندية ، بثلاثية دون رد سجلهما حسين الشحات ومحمد شريف وبيرسي تاو.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق سياتل ساوندرز بطل أمريكا ضمن مباريات المونديال يوم السبت المقبل.