عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميًا.. باريس سان جيرمان يكشف طبيعة إصابة كيليان مبابي ومدة غيابه

كيليان مبابي
كيليان مبابي

كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الخميس، عن طبيعة إصابة لاعبه كيليان مبابي ومدة غيابه عن الملاعب.

وتعرض مبابي للإصابة في مباراة فريقه أمام مونبلييه في الدوري الفرنسي، أمس الأربعاء.

ونشر نادي باريس سان جيرمان بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه:"بعد الفحوصات الطبية، كيليان مبابي يعاني من تمزق على مستوى الفخذ اليسرى، ومدة غيابه تقدر بثلاثة أسابيع".

كما أكد باريس سان جيرمان أن زميله سيرجيو راموس سيخضع  إلى فحوصات طبية إضافية.

وبالتالي تأكد غياب كيليان مبابي عن باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ الألماني في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد أقل من أسبوعين من الآن.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيقاف وحظر النشاط.. ننشر عقوبات كهربا المتوقعة من جلسة استماع فيفا

عيار 21 يفقد 220 جنيها دفعة واحدة|الذهب يتراجع بقوة قبل اجتماع البنك المركزي

في أزمة الزمالك .. فيفا يحسم مشاركة كهربا أمام سياتل الأمريكي

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 2 فبراير 2023

مفاجأة.. مساع جادة لإذاعة مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية عبر القنوات المصرية

الإمارات.. قرار عاجل من حاكم دبي بشأن الشركات العائلية

قبل صدور الحكم.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن قضية كهربا اليوم

رسالة إبراهيم فايق للجماهير البيضاء بعد أزمة رئيس الزمالك

ترشيحاتنا

الصدفة تجعل سندويتش برجر يتسبب في شهرة أحدي الأندية الأنجليزية المغمورة

عقب نشر الاستغاثة بـ صدى البلد .. الداخلية تعيد شابا متغيبا لأهله

بعد تصريحات بوتين.. بيان عاجل من روسيا للرد على تهديدات الغرب

مقبلش أكون الزوجة الأولى.. كاتبة مصرية تثير الجدل: مش هعرف أوفي حقوق الراجل

خصر منحوت.. سارة سلامة تثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

إعلامي شهير يفجر مفاجأة بشان قضية كهربا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خصر منحوت.. سارة سلامة تثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

يتطلع لكسر رقم ميسي.. الشحات أول لاعب عربي وأفريقي يسجل في 3 نسخ بالمونديال

13 وصفة طبيعية لعلاج الحموضة | اختار اللى يعجبك

فياجرا طبيعية .. فوائد لن تصدقها لتلك الأكلة

فيديو

مطالب برلمانية بـ زيادة دعم بطاقة التموين | فيديو

تحرش بها شقيقها وقتلها والدها خنقا.. مأساة الحسناء العراقية طيبة العلي |فيديوجراف

50 ألف جنيه وتزويج الفتيات .. حوافز للمصريين للاكتفاء بإنجاب طفلين |فيديو

أخيرا.. علماء يتوصلون لسر المواد المستخدمة في عملية التحنيط عند الفراعنة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ