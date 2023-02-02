رسميًا.. باريس سان جيرمان يكشف طبيعة إصابة كيليان مبابي ومدة غيابه

كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الخميس، عن طبيعة إصابة لاعبه كيليان مبابي ومدة غيابه عن الملاعب.

وتعرض مبابي للإصابة في مباراة فريقه أمام مونبلييه في الدوري الفرنسي، أمس الأربعاء.

ونشر نادي باريس سان جيرمان بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه:"بعد الفحوصات الطبية، كيليان مبابي يعاني من تمزق على مستوى الفخذ اليسرى، ومدة غيابه تقدر بثلاثة أسابيع".

كما أكد باريس سان جيرمان أن زميله سيرجيو راموس سيخضع إلى فحوصات طبية إضافية.

وبالتالي تأكد غياب كيليان مبابي عن باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ الألماني في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد أقل من أسبوعين من الآن.