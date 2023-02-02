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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسامة ربيع عن تحقيق أعلى إيراد شهري: الفضل يعود للقناة الجديدة

قناة السويس
قناة السويس

علق الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على تحقيق قناة السويس أعلى إيراد شهري في تاريخها بـ 802 مليون دولار خلال يناير.

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وقال أسامة ربيع في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز": "قناة السويس الجديدية لها الفضل في عبور عدد كبير من السفن وزيادة حجم الإيرادات".

وأضاف أن "قناة السويس الجديدة تعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية والحمولات والعائد بالدولار وهذا ما يحدث بالفعل".

وتابع أسامة ربيع: "أن أعلى معدل عبور سفن خلال يناير الماضي كانت لناقلات البترول ويليها سفن الصب الجاف وحاملات الطائرات".

وأكمل أسامة ربيع: "استراتيجية قناة السويس  قائمة  على الاستمرار في تطوير المجرى الملاحي بجانب إنشاء قناة السويس الجديدة، ونعمل على  الحفاظ عىل  الأمان الملاحي للسفن ونقوم بمسح دوري للقناة للتأكد من الحفاظ على مستوى الأعماق  داخل القناة".

ولفت أسامة ربيع إلى "إنشاء جراجات على طول المجرى الملاحي  لإدخال السفن التي يحدث بها اي عطل  وتجنب حدوث اي تعطل لحركة عبور السفن".

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