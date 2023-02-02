سوريا .. عودة الحياة إلى الموانئ البحرية بعد تحسّن الطقس

عدا ميناء جبلة..

أعلنت المديرية العامة للموانئ بـ سوريا إعادة افتتاح كل الموانئ البحرية عدا ميناء جبلة.

وكانت وزارة النقل السورية قد أعلنت في وقت سابق إغلاق جميع الموانئ نظرا للحالة الجوية التي تمر بها سوريا حيث قالت في بيان مقتضب لها : مع تزايد الفاعلية الجوية واشتداد سرعة الريح وارتفاع موج البحر وضعف الرؤية أعلنت المديرية العامة للموانئ إغلاق موانئ بانياس وجبلة وأرواد ، والصيد والنزهة في طرطوس و اللاذقية حتى إشعار آخر.

وكانت الثلوج قد غطت خلال الساعات الماضية المناطق المرتفعة بالسويداء، وأدت لحدوث تراكمات بسماكات متفاوتة في منطقة ضهر الجبل وعدد من قرى المنطقتين الشرقية والجنوبية الشرقية أدت لإغلاق عدد من الطرق.

وأشار رئيس قسم الجاهزية في الأمانة العامة لمحافظة السويداء بشار الأعور إلى أن آليات مديرية الخدمات الفنية باشرت منذ الصباح بفتح الطريق على محور السويداء ضهر الجبل سالة وضهر الجبل المشنف، فيما ستتابع باقي الجهات الخدمية المعنية تدخلها على المحاور المحددة لها على الطرقات التي تستلزم ذلك مع توقف الهطول الثلجي وانتهاء فعالية المنخفض الجوي.

وبين رئيس فرع المرور بالسويداء العميد جمال السعيد لمراسل سانا أن جميع الطرق في المحافظة سالكة ما عدا الطرق المؤدية إلى ناحيتي ملح والمشنف وطريق السويداء ظهر الجبل سالة وطريق شهبا شقا، وطريق نمرة شهبا الغيضة، وتيما أم ضبيب، جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج، إضافة إلى طريق حبران الكفر صلخد، وشهبا مردك السويداء، وسهوة الخضر مياماس، جميعها سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

وحسب معاون مدير الزراعة بالسويداء بسوريا المهندس علاء شهيب فإن سماكة الثلوج وصلت في منطقة عين العرب بضهر الجبل إلى 25 سنتيمتراً.

وذكر رئيس مجلس بلدة طربا في الريف الشرقي للمحافظة ممدوح سلام أن الثلوج في طرقات قرى طربا وأم رواق والكسيب والعجيلات والطيبة التابعة للمجلس تراوحت بين 15 و20 سنتيمتراً مع وجود انقطاعات بخدمة الاتصالات الخليوية، وبانتظار وصول الآليات الخدمية لفتح الطرقات المغلقة.