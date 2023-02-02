مليون و600 ألف زائر لـ معرض الكتاب يوم أمس

قال اسلام بيومي، مدير معرض الكتاب، إن عدد الزائرين لمعرض الكتاب خلال يوم أمس بلغ مليون و600 ألف زائر، متوقعا أن زيارات المعرض تحقق رقم قياسي، لافتا إلى أن مبيعات هيئة الكتاب حققت 70 ألف نسخة، مشيدا بالتسهيلات اتي يقدمها الناشرين لزوار المعرض لشراء الكتب.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار "،والمذاع عبر قناة النهار،:"الإقبال على زيارة معرض الكتاب منقطع النظير، فضلا على أن نسبة المبيعات تشهد زيادة كبيرة عن العام الماضي..





وأشار الي أن الشباب المصري واعٍ، ويحرص على القراءة، معلقا: «مبروك لمصر ونهنىء قيادتنا السياسية على نجاح المعرض».

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