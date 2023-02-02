إطلاق المسابقة المحلية في حفظ القرآن الكريم بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، إطلاق المسابقة المحلية لأبناء المحافظة في حفظ القرآن الكريم وذلك في إطار تشجيع أبناء المحافظة، على حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه، والتعاون والتنسيق بين وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد .

وقال الدكتور محمود شاهين، وكيل وزارة الأوقاف بالوادى الجديد، إن المسابقة ستجرى امتحاناتها في شهر شعبان ويكرم الفائزين في احتفال المحافظة بليلة القدر في شهر رمضان المبارك، بجوائز 200 ألف جنيه مناصفة بين الأوقاف والمحافظة على أربعة مستويات، المستوى الأول المرحلة الابتدائية ويشمل 7 أجزاء، والمستوى الثاني المرحلة الإعدادية ويشمل 10 أجزاء، والمستوى الثالث المرحلة الثانوية والجامعية ويشمل نصف القرآن الكريم.

وأضاف أن المستوى الرابع مفتوح للجميع في القرآن الكريم كاملا، للأئمة والوعاظ والمعلمين والمعلمات وغيرهم، وستضم المسابقة إلى جانب حفظ القرآن الكريم الإلمام بالآداب العامة في الإسلام.

وأشار إلى أنه من شروط المسابقة، تقديم صورة شخصية حديثة مدون عليها رقم التليفون والمستوى المتقدم له، وبيان حالة من المدرسة وصورة شهادة الميلاد وصورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر للمتقدمين من المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وصورة بطاقة الرقم القومى للمتقدمين من الجامعات فما فوق، وتقدم الأوراق بإدارات الأوقاف الفرعية، وتعقد إمتحانات التصفية الأولية للمتقدمين بمقر إدارات الأوقاف الفرعية، بداية من 23 فبراير الجارى، على أن يتم تصعيد الأوائل من الإدارات الفرعية للاختبار النهائى بمقر مديرية أوقاف الوادي الجديد بداية من 7مارس، ليكرم الفائزين بعدها في احتفال المحافظة بليلة القدر بجوائز 200 ألف جنيه مناصفة بين وزارة الأوقاف والمحافظة.