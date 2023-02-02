لكل عروس.. مصور أفراح يكشف حيل لسيشن زفاف مثل الأجانب

أصبحت جلسة التصوير لحفل الزفاف واحدة من الأمور المتبعة حديثا في حفلات الزفاف، إذ انتبه الكثير إلى أهمية الصورة ودورها في توثيق لحظات لن تتكرر.

لكن البعض لا يجيد الوقوف امام الكاميرا، أو تتعرض بعض الفتيات للارتباك والذي بدوره يؤثر على الصور.

حيل للتصوير يوم الزفاف

عبر سلسلة من مقاطع الفيديو، كشف المصور الشاب حسين محمد، الشهير بمصور الأفراح، حيل للحصول على أفضل صور يوم الزفاف، وطرق فعالة ينصح بها كل عروسين خلال جلسة التصوير.

ويقول أن أهم شئ في حفل الزفاف أو المناسبات الخاصة هو التقاط صورة تكون مثالية لتجسيد كل الذكريات سواء للعروسين أو أقاربهم والضيوف.

واستكمل: "لاحظت وجود عدد كبير من الأشخاص الذين يشعرون بالخجل والارتباك أمام الكاميرا، والبعض يلجأ للتصوي التقلدي ظنا منهم الفشل خلال تصوير السيشن".

وتابع نصائحه عبر فيديوهات استوري: "لتجنب الصور المربكة، من الممكن ان تطلب من المصور تصويررك بعفوية بينما تقف مع العروس أو تتحدثان حتى لا يبدو الأمر مصطنعا ويظهر ذلك في الصور كأنها لقطة حقيقية".

ونصح العروسين بحيلة أخرى وهو لقاء المصور قبل ميعاد جلسة التصوير او يوم الزفاف، حتى تصبح العلاقة بينهما أشبه بالصداقة "فك الجليد" كما وصفها، وبالتالي لا يرتبكان يوم الزفاف خلال التصوير.