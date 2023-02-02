رجال طائرة الأهلي يفوز على الزمالك بنتيجة 3-0 في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة "رجال" بالنادي الأهلي الفوز على منافسه، الزمالك، بنتيجة 3-0 في المواجهة التي انته ت منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة استاد القاهرة الدولي، وشهدت أداء قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز «رجال طائرة الأهلي» بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة دون مقابل.

استطاع رجال طائرة الأهلي من فرض السيطرة على المباراة منذ البداية، بفضل الاستقبال والإرسال والإعداد وحائط الصد والضربات الساحقة، ليحقق فوزًا مستحقًّا رغم غياب عبد الله عبد السلام كابتن الفريق بسبب الإصابة.

أنهى الأهلي الشوط الأول لصالحه بنتيجة ٢٦-٢٤، ثم تقدم في الشوط الثاني بنتيجة ٢٥-٢٠، قبل أن يحسم الشوط الثالث لصالحه بنتيجة ٢٥-٢٢.

وبهذه النتيجة واصل الفريق عروضه القوية، وحافظ على سلسلة الانتصارات التي يحققها في البطولة التي يتصدرها حتى الآن.

وكان الأهلي قد تغلب أمس الأربعاء على فريق سموحة بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين ضمن منافسات البطولة.