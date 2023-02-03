سبب بكاء ياسمين رئيس في العرض الخاص لفيلم “أنا لحبيبي”

بكت الفنانة ياسمين رئيس بعد انتهاء عرض فيلمها الجديد "أنا لحبيبي" بحضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة.

ولم تتمكن ياسمين رئيس من حبس دموعها عقب انتهاء عرض الفيلم، بسب نهايته المؤثرة، وباركت لزميلها البطل كريم فهمي والأصدقاء المقربين.



انطلق اليوم في السينمات المصرية، الفيلم الرومانسي “أنا لحبيبي" الذي يقوم ببطولته كريم فهمي وياسمين رئيس، وسوسن بدر وعدد من النجوم الشباب.

ويحتفل أبطال الفيلم بالعرض الخاص للعمل الرومانسي في إحدى مولات ٦ أكتوبر وسط الجمهور ووسائل الإعلام.

وحضر العرض الخاص كل من الفنان كريم فهمي وهاني عادل وعلي ربيع ونجوم كرة القدم حسام غالي ومحمد فضل.

واصطحب الفنان كريم فهمي ممثل شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة معه على السجادة الحمراء العرض للعرضالخاص وأشاد بموهبته أمام الكاميرات.

فيلم أنا لحبيبي، من إخراج هادي الباجوري، وتأليف محمود زهران، وتدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشهاليلى (ياسمين رئيس)، ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، بعد رفض والدتها ارتباطها بحبيبها.

شارك في بطولة الفيلم كل من محمد الشرنوبي، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، محسن محي الدين، والفنان نادر فؤاد، وقالالفنان كريم فهمي في منشور له عبر انستجرام:" بعد تعب أعصاب أزمة منتصف العمر، هتتفرجوا على فيلم أنا لحبيبي،أوعدكوا هتشوفوا فيلم رايق وهادي".