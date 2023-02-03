بريطانيا: تعليم الأوكرانيين قيادة طائرة مقاتلة يستغرق 5 سنوات!

كشف المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أمس الخميس، أن المدة اللازمة لأسرع طيار يمكن أن يتعلم قيادة طائرة مقاتلة بريطانية، هي 35 شهراً، وذللك خلال شرح قدمه عن القضايا العملية المتعلقة بإمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة لمحاربة روسيا.

وأضاف المتحدث للصحفيين أن بلاده "ستواصل الاستماع إلى الأوكرانيين وتفكر في ما هو صحيح على المدى الطويل"، وأضاف "لكن إذا كان من المفيد فهم الموقف، فإن أسرع برنامج تدريب للطيار الجديد هو 35 شهراً تقريباً"، وفق رويترز.

5 سنوات تدريب

وقال إن "برنامج التدريب السريع الحالي على الطائرات النفاثة في المملكة المتحدة يستغرق خمس سنوات".

وذكرت بريطانيا أنه ليس من العملي في الوقت الحالي إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا، نظراً لتعقيد الطائرات وطول الوقت الذي يستغرقه تدريب الطيارين.

وكان وزير الدفاع بن والاس قد أوضح الأربعاء أن بريطانيا لم تتخذ "قراراً حازماً" بعدم إرسال طائراتها المقاتلة إلى أوكرانيا لكنها لا تعتقد أن هذا هو النهج الصحيح في الوقت الحالي.