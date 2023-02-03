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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كان فيلم .. حقيقة تقديم موسم ثالث من مسلسل "موضوع عائلي"

موضوع عائلي
موضوع عائلي

كشف المخرج أحمد الجندي، أن مسلسل “موضوع عائلي” كان في البداية فكرته أن يقدم عن طريق فيلم سينمائي، ثم تطور الموضوع إلى مسلسل، وكان التفكير في تقديم جزء ثاني مستحيل. 

 

وأوضح أحمد الجندي، أن ابتكار فكرة للموسم الثاني من “موضوع عائلي” بعد طلب من الجمهور، أخذ وقتا، لكنها نجحت، وفريق الكتابة كان يجد الأفكار بشكل تلقائي. 

 

وعلق الفنان ماجد الكدواني، على إمكانية تقديم موسم ثالث من “موضوع عائلي”، قائلا:" اتفقنا إن لو الناس طلبت جزء ثالث هنعمل كده.. وطلب الجمهور بيحملنا مسئولية كبيرة.. وده حاصل دلوقتي"، وأوضحوا جميعا أن فكرة تقديم الموسم الثالث مطروحة. 

 

وحقق مسلسل “موضوع عائلى” نجاحا كبيرا، ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج باسم الفنان ماجد الكدواني، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك للإشادة بدوره في مسلسل موضوع عائلي 2، وتألقه في الحلقات الأخيرة من المسلسل عقب عرضها.

 

"موضوع عائلي 2" فكرة وإخراج أحمد الجندي، وسيناريو وحوار محمد عز الدين وكريم يوسف، وبطولة ماجد الكدواني، ونور، ورنا رئيس، ومحمد شاهين، وسما إبراهيم، وطه الدسوقى، ومحمد رضوان، ومحمد القس، وياسمين ممدوح وافي.

موضوع عائلى السوشيال ميديا رنا رئيس رواد السوشيال ميديا محمد شاهين ماجد الكدواني

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